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Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Латинской Америки

Испания

Вторая подряд награда для игрока Реала

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Латинской Америки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор второй раз подряд получил награду EFE как лучший игрок Южной Америки. Бразилец забил 23 гола в прошлом сезоне и помог своему клубу победить в Кубке Испании и Клубном чемпионате мира.

"Эта награда очень важна для меня, потому что я работаю каждый день, чтобы показывать наилучший результат и помогать команде.

Клуб помогает мне завоевывать индивидуальные награды, а также я должен поблагодарить своих товарищей по команде. Я хочу продолжать в том же духе, чтобы завоевать еще больше трофеев.

Для меня большая честь быть в этом списке рядом со столькими легендами футбола. Я хочу и дальше упорно работать, чтобы продолжать побеждать, и чтобы мое имя было вписано в историю этого клуба.

Я доволен всем, что делаю в этом сезоне, и надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе и выигрывать трофеи для "Реала", - заявил Винисиус на церемонии вручения.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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