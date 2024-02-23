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Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Латинской Америки
Вторая подряд награда для игрока Реала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор второй раз подряд получил награду EFE как лучший игрок Южной Америки. Бразилец забил 23 гола в прошлом сезоне и помог своему клубу победить в Кубке Испании и Клубном чемпионате мира.
"Эта награда очень важна для меня, потому что я работаю каждый день, чтобы показывать наилучший результат и помогать команде.
Клуб помогает мне завоевывать индивидуальные награды, а также я должен поблагодарить своих товарищей по команде. Я хочу продолжать в том же духе, чтобы завоевать еще больше трофеев.
Для меня большая честь быть в этом списке рядом со столькими легендами футбола. Я хочу и дальше упорно работать, чтобы продолжать побеждать, и чтобы мое имя было вписано в историю этого клуба.
Я доволен всем, что делаю в этом сезоне, и надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе и выигрывать трофеи для "Реала", - заявил Винисиус на церемонии вручения.
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