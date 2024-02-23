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Трансфер Мбаппе не изменит планов Реала насчёт Эндрика

Испания
Обновлено

Всё остаётся в силе

Трансфер Мбаппе не изменит планов Реала насчёт Эндрика

Фото: palmeiras.com.br/ автор неизвестен

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Возможное подписание Килиана Мбаппе не изменит планов мадридского "Реала" относительно будущего новичка команды Эндрика, который пополнит ряды "сливочных" в июле.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "королевский клуб" ответил отказом на предложение "Палмейраса" оставить у себя 17-летнего бразильца до начала зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Лиги Паулиста (чемпиона Бразилии) Эндрик сыграл 2 матча и забил 1 гол.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе трансфер Эндрик
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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