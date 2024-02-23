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Трансфер Мбаппе не изменит планов Реала насчёт Эндрика
Всё остаётся в силе
Фото: palmeiras.com.br/ автор неизвестен
Возможное подписание Килиана Мбаппе не изменит планов мадридского "Реала" относительно будущего новичка команды Эндрика, который пополнит ряды "сливочных" в июле.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "королевский клуб" ответил отказом на предложение "Палмейраса" оставить у себя 17-летнего бразильца до начала зимнего трансферного окна.
В этом сезоне Лиги Паулиста (чемпиона Бразилии) Эндрик сыграл 2 матча и забил 1 гол.
⚪️???????? Real Madrid are not changing their plans for Endrick after Mbappé negotiations advancing to the final stages.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2024
Real want Endrick in Europe starting from July and the discussion about extended loan to Palmeiras until December is considered out of question. pic.twitter.com/pm4PPrkv1e
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