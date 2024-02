Трансфер Мбаппе не изменит планов Реала насчёт Эндрика

Возможное подписание Килиана Мбаппе не изменит планов мадридского "Реала" относительно будущего новичка команды Эндрика, который пополнит ряды "сливочных" в июле.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "королевский клуб" ответил отказом на предложение "Палмейраса" оставить у себя 17-летнего бразильца до начала зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Лиги Паулиста (чемпиона Бразилии) Эндрик сыграл 2 матча и забил 1 гол.

⚪️???????? Real Madrid are not changing their plans for Endrick after Mbappé negotiations advancing to the final stages.



Real want Endrick in Europe starting from July and the discussion about extended loan to Palmeiras until December is considered out of question. pic.twitter.com/pm4PPrkv1e