Хави: Все оставшиеся матчи - финалы, если мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов

Хави назвал финалами все оставшиеся матчи сезона.

"Команда готова бороться. Два с половиной дня на восстановление - это мало, будет сложный матч. Левандовский всегда помогает команде. Мы готовы бороться.

Мы много разговариваем. Нужно действовать. Ни в одной игре нельзя провалиться. Все оставшиеся матчи - финалы, если мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов", - сказал тренер "Барселоны".