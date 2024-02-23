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Хави: Все оставшиеся матчи - финалы, если мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов

Испания

Тренер Барселоны настроен решительно

Хави: Все оставшиеся матчи - финалы, если мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хави назвал финалами все оставшиеся матчи сезона.

"Команда готова бороться. Два с половиной дня на восстановление - это мало, будет сложный матч. Левандовский всегда помогает команде. Мы готовы бороться.

Мы много разговариваем. Нужно действовать. Ни в одной игре нельзя провалиться. Все оставшиеся матчи - финалы, если мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов", - сказал тренер "Барселоны".

Завтра "Барселона" дома сыграет против "Хетафе" в рамках 26-го тура Ла Лиги.

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Барселона Хави
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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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