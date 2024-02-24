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Барселона предложила де Йонгу продлить контракт на два года

Испания

Фрэнки останется в Испании?

Барселона предложила де Йонгу продлить контракт на два года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" предложила полузащитнику Фрэнки де Йонгу продлить договор до 2028 года. Об этом сообщает Николо Скира.

В настоящее время продолжаются переговоры между сторонами. Текущее соглашение действует до лета 2026 года.

Нидерландец в этом сезоне провел за "блаугранну" 25 матчей, отличившись одним голом. На его счету всего 37 результативных действий (16+21) в 208 поединках за "Барсу".

Де Йонг выступает за каталонский клуб с 2019 года. Тогда за трансфер полузащитника "Аякс" получил 85 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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