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Барселона предложила де Йонгу продлить контракт на два года
Фрэнки останется в Испании?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" предложила полузащитнику Фрэнки де Йонгу продлить договор до 2028 года. Об этом сообщает Николо Скира.
В настоящее время продолжаются переговоры между сторонами. Текущее соглашение действует до лета 2026 года.
Нидерландец в этом сезоне провел за "блаугранну" 25 матчей, отличившись одним голом. На его счету всего 37 результативных действий (16+21) в 208 поединках за "Барсу".
Де Йонг выступает за каталонский клуб с 2019 года. Тогда за трансфер полузащитника "Аякс" получил 85 миллионов евро.
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