Марк-Андре тер Штеген получил предложение от Саудовской лиги

Марк-Андре тер Штеген в следующем сезоне может играть в Саудовской лиге. Об этом сообщил Ашраф Бен Айяд в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации журналиста, Марк-Андре тер Штеген, получил очень интересное предложение от команды из Саудовской лиги, какой именно клуб отправил предложения немецкому голкиперу пока неизвестно, как и условия.

???????????? حصريا : مارك أندري تير شتيغن يتلقى عرضًا مميزا من الدوري السعودي EXC: TER STEGEN HA RECIBIDO UNA OFERTA MUY INTERESANTE DE ARABIA SAUDÍ ✅✅✅ pic.twitter.com/t6IjYMWM40 — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) February 23, 2024

Напомним, за этот сезон 31-летний вратарь отыграл 20 матчей во всех турнирах, из которых 8 выстоял "на ноль". Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.