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Марк-Андре тер Штеген получил предложение от Саудовской лиги
Контракт между Барселоной и тер Штегеном действует до лета 2028
Getty Images/Global Images Ukraine
Марк-Андре тер Штеген в следующем сезоне может играть в Саудовской лиге. Об этом сообщил Ашраф Бен Айяд в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации журналиста, Марк-Андре тер Штеген, получил очень интересное предложение от команды из Саудовской лиги, какой именно клуб отправил предложения немецкому голкиперу пока неизвестно, как и условия.
???????????? حصريا : مارك أندري تير شتيغن يتلقى عرضًا مميزا من الدوري السعودي EXC: TER STEGEN HA RECIBIDO UNA OFERTA MUY INTERESANTE DE ARABIA SAUDÍ ✅✅✅ pic.twitter.com/t6IjYMWM40— Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) February 23, 2024
Напомним, за этот сезон 31-летний вратарь отыграл 20 матчей во всех турнирах, из которых 8 выстоял "на ноль". Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.
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