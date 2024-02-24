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Марк-Андре тер Штеген получил предложение от Саудовской лиги

Испания

Контракт между Барселоной и тер Штегеном действует до лета 2028

Марк-Андре тер Штеген получил предложение от Саудовской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Марк-Андре тер Штеген в следующем сезоне может играть в Саудовской лиге. Об этом сообщил Ашраф Бен Айяд в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации журналиста, Марк-Андре тер Штеген, получил очень интересное предложение от команды из Саудовской лиги, какой именно клуб отправил предложения немецкому голкиперу пока неизвестно, как и условия.

Напомним, за этот сезон 31-летний вратарь отыграл 20 матчей во всех турнирах, из которых 8 выстоял "на ноль". Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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