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Реал Мадрид — Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Реал Мадрид" — "Севилья": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Реал Мадрид — Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

UA-Футбол
Новина українською

Лидер Ла Лиги "Реал" дома примет "Севилью", которая начала набирать форму после ужасного первого круга.

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В последних 4 матчах "Нервион" набрал 8 очков, одолев среди прочих "Атлетико" (1:0). Наличие в составе мастеров, как Эн-Несири, Сусо, Акунья, Навас, Рамос, делает "Севилью" опасной даже для "Реала".

А что "Сливочные"? Дома они выступают почти идеально — 13 побед и 2 ничьи в 15 матчах. При этом проблема тоже есть — это кадры; вне игры среди прочих Беллингем, Карвахаль, Рюдигер, Хоселу.

Удастся ли Мадриду заменить всех выбывших и показать чемпионский футбол — увидим в воскресенье, 25 февраля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

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