  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Аль-Иттихад хочет подписать тер Штегена
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аль-Иттихад хочет подписать тер Штегена

Испания

Там уже играют Бензема, Канте и Фабиньо

Аль-Иттихад хочет подписать тер Штегена

Новина українською

Недавно журналист Ашраф Бен Айяд сообщил, что голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген получил предложение из Саудовской Аравии.

Издание Relevo подтвердило эту информацию и отметило, что игрока хочет в свою команду именно "Аль-Иттихад". Напомним, что в составе саудитов уже есть 3 звездных игрока: Карим Бензема, Н'голо Канте и Фабиньо.

В текущем сезоне вратарь отыграл 20 матчей во всех турнирах. Стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
"Он выберет свое будущее сам": Анчелотти ответил - о будущем Модрича
yellow-arrow
Позиции Барселоны и Реал Мадрида окажут влияние на финансовое состояние федерации футбола Испании
yellow-arrow
Реал – Севилья: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Барселона Марк-Андре тер Штеген Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Relevo
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости