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Аль-Иттихад хочет подписать тер Штегена
Там уже играют Бензема, Канте и Фабиньо
Недавно журналист Ашраф Бен Айяд сообщил, что голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген получил предложение из Саудовской Аравии.
Издание Relevo подтвердило эту информацию и отметило, что игрока хочет в свою команду именно "Аль-Иттихад". Напомним, что в составе саудитов уже есть 3 звездных игрока: Карим Бензема, Н'голо Канте и Фабиньо.
В текущем сезоне вратарь отыграл 20 матчей во всех турнирах. Стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Виктор Иванчук
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