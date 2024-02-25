Аль-Иттихад хочет подписать тер Штегена

Недавно журналист Ашраф Бен Айяд сообщил, что голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген получил предложение из Саудовской Аравии.

Издание Relevo подтвердило эту информацию и отметило, что игрока хочет в свою команду именно "Аль-Иттихад". Напомним, что в составе саудитов уже есть 3 звездных игрока: Карим Бензема, Н'голо Канте и Фабиньо.

В текущем сезоне вратарь отыграл 20 матчей во всех турнирах. Стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.