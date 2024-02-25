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Атлетико может потерять капитана. Переговоры о продлении контракта зашли в тупик
Неужели легенда уйдет?
Капитан мадридского "Атлетико" Коке не может договориться с клубом о пролонгации соглашения о сотрудничестве. Журналист Маттео Моретто сообщает через The Daily Briefing, что обеим сторонам со временем все труднее "найти общий язык".
Коке находится в клубе с 2009-го года. За это время он успел сыграть более 600 матчей за "Атлетико". Ранее испанец заявлял, что хочет остаться в команде, но говорил, что "это от него не зависит".
Действие контракта 32-летнего полузащитника с "Атлетико" истекает 30-го июня этого года. В текущем сезоне он сыграл 34 матча.
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