Атлетико может потерять капитана. Переговоры о продлении контракта зашли в тупик

Капитан мадридского "Атлетико" Коке не может договориться с клубом о пролонгации соглашения о сотрудничестве. Журналист Маттео Моретто сообщает через The Daily Briefing, что обеим сторонам со временем все труднее "найти общий язык".

Коке находится в клубе с 2009-го года. За это время он успел сыграть более 600 матчей за "Атлетико". Ранее испанец заявлял, что хочет остаться в команде, но говорил, что "это от него не зависит".

Действие контракта 32-летнего полузащитника с "Атлетико" истекает 30-го июня этого года. В текущем сезоне он сыграл 34 матча.