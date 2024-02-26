Анчелотти: Модрич еще не завершает свою карьеру

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти поделился своими мыслями о будущем Луки Модрича.

"Как я могу помочь Модричу? Это очень тяжело, я знаю, что это значит. Я понимаю, когда Лука грустит, но это не его конец".

Весь мир так думает... но это не так!"