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Анчелотти: Модрич еще не завершает свою карьеру
Наставник мадридского Реала рассказал о 38-летнем игроке
Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти поделился своими мыслями о будущем Луки Модрича.
"Как я могу помочь Модричу? Это очень тяжело, я знаю, что это значит. Я понимаю, когда Лука грустит, но это не его конец".
Весь мир так думает... но это не так!"
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"У него еще есть ноги, энергия. Это не конец его карьеры. Посмотрите на него", - добавил Анчелотти.
Напомним, что в текущем сезоне Ла Лиги Модрич провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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