Давид Алаба восстанавливается с опережением графика. Австриец может принять участие на Евро-2024

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба надеется вернуться на футбольное поле раньше назначенных сроков.

Ранее сообщалось, что из-за разрыва передней крестообразной связки игрок пропустит оставшуюся часть сезона включительно с чемпионатом Европы.



Однако, по информации Relevo, Алаба неустанно работает во время своей реабилитации, проводя много часов в бассейне, чтобы укрепить свои мышцы. Изначально врачи исключали возможность Давида принять участие на предстоящем Евро-2024, но ситуация может измениться.

Напомним, сборная Австрия попала в одну группу к Нидерландам, Франции, а также одному из победителей стыковых раундов плей-офф.