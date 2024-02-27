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Давид Алаба восстанавливается с опережением графика. Австриец может принять участие на Евро-2024

Испания

Лидер сборной твёрдо намерен восстановиться к Евро

Давид Алаба восстанавливается с опережением графика. Австриец может принять участие на Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба надеется вернуться на футбольное поле раньше назначенных сроков.

Ранее сообщалось, что из-за разрыва передней крестообразной связки игрок пропустит оставшуюся часть сезона включительно с чемпионатом Европы.

Однако, по информации Relevo, Алаба неустанно работает во время своей реабилитации, проводя много часов в бассейне, чтобы укрепить свои мышцы. Изначально врачи исключали возможность Давида принять участие на предстоящем Евро-2024, но ситуация может измениться.

Напомним, сборная Австрия попала в одну группу к Нидерландам, Франции, а также одному из победителей стыковых раундов плей-офф.

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Австрия Давид Алаба Реал (Мадрид) травма
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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