Легенда мадридского "Реала" Лука Модрич получил предложения от клубов MLS и чемпионата Хорватии.

По информации издания The Athletic, 38-летний игрок еще определяется со своим будущим, поскольку его контракт с испанским клубом подходит к концу. Но пока известно лишь то, что Лука не заинтересован в переходе в любой клуб Саудовской Аравии.

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Напомним, что в текущем сезоне Ла Лиги Модрич провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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