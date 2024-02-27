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Лука Модрич получил предложения от клубов MLS и чемпионата Хорватии

Испания
Обновлено

Будущее хавбека Реала пока неизвестно

Лука Модрич получил предложения от клубов MLS и чемпионата Хорватии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенда мадридского "Реала" Лука Модрич получил предложения от клубов MLS и чемпионата Хорватии.

По информации издания The Athletic, 38-летний игрок еще определяется со своим будущим, поскольку его контракт с испанским клубом подходит к концу. Но пока известно лишь то, что Лука не заинтересован в переходе в любой клуб Саудовской Аравии.

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Напомним, что в текущем сезоне Ла Лиги Модрич провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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