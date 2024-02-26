Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Модрич - после победы над Севильей: Реал никогда не сдаётся, это часть нашего ДНК
Ветеран сливочных отметил командный дух
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал минимальную победу над "Севильей" в 26-м туре чемпионата Испании.
"Это то, что всегда происходит. Мы никогда не сдаёмся. Мы много раз показывали, что это часть ДНК "Реала". Мы знали, что сегодня важно не упустить очки, потому что "Барселона" могла сократить отставание, и нам нельзя было этого допустить. Наша настойчивость на протяжении всей игры принесла свои плоды", - приводит слова хорвата USA Today.
Напомним, на 81-й минуте Модрич забил победный гол в матче. На данный момент "сливочные" опережают в турнирной таблице "Барселону" на 8 очков.
Популярное сейчас
- “Каждую неделю он тихо делает два-три сейва, которые спасают Реал”. В Испании оценили игру Лунина в матче с Севильей
- Береза - о переходе украинского кипера в Спартак: Он стал в один ряд с Тимощуком и Кивой
- Динамо не оставляет шансов для Металлиста 1925, Колос - для Вереса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО