Модрич - после победы над Севильей: Реал никогда не сдаётся, это часть нашего ДНК

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал минимальную победу над "Севильей" в 26-м туре чемпионата Испании.

"Это то, что всегда происходит. Мы никогда не сдаёмся. Мы много раз показывали, что это часть ДНК "Реала". Мы знали, что сегодня важно не упустить очки, потому что "Барселона" могла сократить отставание, и нам нельзя было этого допустить. Наша настойчивость на протяжении всей игры принесла свои плоды", - приводит слова хорвата USA Today.