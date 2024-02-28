Не выйти на матч, чтобы спасти клуб: о Кантабрии, индусе-мошеннике и игроках, которым не все равно

“Мы осознавали, что на кону стоит многое, но мы должны были рискнуть. Хотя бы ради фанатов, ведь дело шло к исчезновению клуба”, - вспоминает Пако Фернандес.

Тогда, в 2014-м, он был тренером "Расинга", который медленно и в муках умирал.

Один из основателей Ла Лиги скатился в Сегунду-Б всего за два сезона, а зарплату игроки и персонал не видели уже 7 месяцев.

Президент "Расинга" Анхель Лавин словно издевался. Он приказывал команде ехать на матчи автобусом по 18 часов, а сам тем временем заказывал чартеры.

"Доходило до того, что людям обещали зарплату после трех месяцев в клубе, но дальше их отпускали на все четыре стороны, говоря, что денег нет", - качает головой член совета директоров Дельфин Кальсада.

Тогда-то игроки и решили – хватит. Несмотря на полное отсутствие финансирования "Расинг" очень хорошо выступал в Кубке короля, даже выбил "Севилью" Унаи Эмери. В четвертьфинале соперником Сантандера должен был стать "Реал Сосьедад", но 30 января 2014-го футбола не случилось. Они вышли на поле, обнялись, а дальше капитан "Расинга" Марио Фернандес сказал арбитру Хесусу Хилю Мансано, что это все.

“Он дважды спросил меня, понимаю ли я последствия, и я дважды сказал, что да. Затем он дал финальный свисток”.

Потрясающая картина. "Эль Сардинеро" немедленно объединился с игроками, устроил им овацию, и они сделали круг почета вокруг стадиона, где в тот день собралось всего 4,000 болельщиков — втрое меньше обычного, поскольку боссы узнали об акции и закрыли кассы за день до игры.

Конечно, не помогло! Уже на следующий день фото "Расинга", попрощавшееся с мечтой о Кубке, чтобы напомнить о своих бедах, облетело мир и даже попало на первую полосу The New York Times.

Iusport: << Suspendido el juicio contra Ángel Lavín, expresidente del Racing de Santander https://t.co/227Bx6wxpp >> pic.twitter.com/gmO3OmP4U6 — Ismael Orduna Pérez (@ismaop15) March 13, 2018

***

Финансовый кризис 2008 года – это с него это все началось.

Испанские середняки с 90-х тратили больше, чем зарабатывали, но это не создавало проблем, пока кредиты шли потоком. "Валенсия" и "Депор" в ту пору даже в ЛЧ феерили.

Когда же произошел "бабах", их всех вместе накрыло, и Сантандер сильнее прочих.

В отчаянии клуб искал богатого спонсора, и это тогда на "Эль Сардинеро" появился Ахсан Али Сайед — индус с якобы миллиардным состоянием и офисом в Бахрейне.

Según el despacho de abogados Furnival Chambers, Ahsan Ali Syed, expropietario de Western Gulf Advisory (WGA) y Racing de Santander y ahora con nacionalidad turca, ha sido extraditado a Suiza por un tribunal de Londres, donde el empresario-estafador fue detenido en noviembre de… pic.twitter.com/YJNu7FXRFI — Fútbol Oblicuo (@FutbolOblicuo) October 27, 2023

О себе он говорил, что владеет компанией Western Gulf Advisory, которая предоставляет ссуды под процент проблемным предприятиям; "Расинг" был как раз таким. Ко всему летал Али Сайед на собственном самолете, где большими буквами было выбито его имя — это придавало ему вес в глазах обнищавших кантабрийцев.

На дворе был январь 2011-го, когда Ахсан купил пакет акций "Расинга" за 3,5 млн евро и обязательства выплатить старые долги, достигавшие 50 млн.

Дальше все было, как в сказке — обещания бороться за титулы с “Барсой”, приглашение Марселино на пост тренера, аренда звездного Джованни Дос Сантоса посреди сезона.

Али Сайед прилетал на несколько туров подряд, а в президентской ложе размахивал шарфом после гола так, что Хосе Мария Дель Нидо из последних сил держал себя в руках.

В Сантандере узнали, что их надули, лишь через несколько месяцев, когда игрокам внезапно перестала приходить зарплата. Али Сайед сначала обещал клубной легенде Педро Мунитису, что все "будет завтра"; затем заявил, что "забыл, но вот-вот переведет платеж"; на третий раз предложил "отложить зарплату, но выплатить бонус за победу в ближайшем матче". Футболист смеялся вслух, а Марселино выпалил прессе:

"Вы меня извините, но этот Али Сайед — рьяный лжец. Я таких еще в жизни не видел".

Конечно, он был прав. Вскоре индийца объявили в розыск — оказалось, что он и не бизнесмен никакой, а мошенник. Его компания не давала ссуды, а лишь обещала за "небольшой" аванс. Как правило, за "кредит" в 100 млн евро Али Сайед просил 2-3 млн вперед, а получив их, исчезал.

Собственно, исчез он и из Сантандера — больше его там никто не видел, как и его денег.

Естественно, это опускало "Расинг" все ниже, клуб накапливал новые и новые долги.

Только настоящий инвестор мог их спасти, однако менеджмент его не искал — и это самая позорная часть истории.

***

В эру Али Сайеда на "Эль Сардинеро" было два президента - Франсиско Перния и Анхель Лавин по прозвищу Гарри.

Первый руководил до октября 2011-го, а затем перешел на работу в правительство Кантабрии, откуда как мог прикрывал то, что делал второй — очевидная вещь, которую так и не доказали в суде.

Между тем, это был чистой воды криминал. Например, "Расинг" заплатил неизвестной фирме 3 млн евро за открытие академии в Бразилии, которой на самом деле не было. Еще был контракт с компанией Blue Sistemas y Proyectos, которая в действительности обанкротилась в 2009-м и не имела ни работников, ни даже офиса. Ну, или взять платеж полузащитнику Чите — 1 млн евро за участие в спарринге (!) с "Андерлехтом", который даже не сыграли!

????????Se cumplen 8 años del asalto al palco del Racing de Santander. pic.twitter.com/DtqE2cGwk9 — ???????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????????? ⌀ (@BibliaFutbol_) January 9, 2022

Нечистые на руку менеджеры воровали прямо из клубной кассы – доход от matchday, деньги спонсоров. Владельца, чтобы все проверил, не было — он как раз убегал от Интерпола.

Ну, а на персонал они плевали. Так, летом 2012-го Лавин нанял тренера Хуана Карлоса Унсуэ без контракта, пообещав все подписать перед стартом сезона, но по итогам претемпорады выставил за дверь — мол, ты для нас слишком дорогой.

Унсуэ, другие тренеры и игроки рассказывали это прессе, подавали в суды; фанаты пытались избить Гарри на трибунах, но кантабрийские власти все заминали.

Более того, узнав об акции в матче с "Реалом Сосьедад", Луис Рубиалес, возглавлявший тогда профсоюз игроков, приехал отговаривать "Расинг" от идеи, обещая большие призовые. Его прервал 22-летний защитник Хави Баррио:

"Если мы этого не сделаем, эти люди просто убьют клуб. Вам что, совсем его не жалко?"



Менеджеры "Расинга" Франскио Перния, Хуан Вергар и Иньяки Уркихо на скамье подсудимых. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: H.Bilbao/Europa Press Менеджеры "Расинга" Франскио Перния, Хуан Вергар и Иньяки Уркихо на скамье подсудимых. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: H.Bilbao/Europa Press

***

Конечно, их дисквалифицировали за тот демарш — и то сразу на два розыгрыша Кубка.

Вместе с тем, дальше игнорировать Али Сайеда и его банду стало невозможно, так что через несколько дней всех выгнали. Новым боссом стал Хуан Антонио Саньюдо; параллельно налоговая начала аудит бухгалтерии, закончившийся судами над Пернией и Лавином. Это не был хеппи-энд — все затянулось до 2022-го, когда Франсиско дали условный срок, а Гарри приговорили всего к 3,5 годам и 216 тысячам евро штрафа.

Впрочем, даже так Лавин стал первым президентом клуба в Испании, получившим реальный тюремный срок за футбольный менеджмент.

Тем временем Али Сайеда в том же 2022 году арестовали в Лондоне по иску Швейцарии. Опять то же самое — 23 случая мошенничества на 25 млн. Сейчас идут суды по экстрадиции.

А что "Расинг"? Он спасен, и это главное. До сих пор выступает в Сегунде, но обновил стадион и уже почти оздоровил финансы. В декабре 2023-го Сантандер совершил предпоследний платеж кредиторам, и теперь ему осталось отдать лишь 1,2 млн. Такого результата добились в том числе сделав акционерами 13,000 своих фанатов — вместе это дало клубу 12 млн евро.

Если вы не знали, откуда в Ла Лиге взялся Хавьер Тебас и его правила — вот вам ответ. Это такая защитная реакция на "али сайедов" всех мастей.

Ну, и еще интересно, что сейчас в клубном музее на "Эль Сардинеро" рядом с серебряными медалями Примеры-1931 вывешен тот самый номер The New York Times. В "Расинге" очень гордятся тем, что тогда сделали — и даже новый президент Маноло Игера, пришедший в клуб после всего: