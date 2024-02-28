Кроос - о судействе в матче против Севильи: Бог всё видит. Возможно, он травмировал арбитра

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос негативно оценил работу главного арбитра в матче своей команды против "Севильи" (1:0) в 26-м туре Ла Лиги.

"Я где-то прочитал: "Если Тони Кроос и Карло Анчелотти увидели перед собой желтые карточки за споры, значит, что-то не так". Я не из тех, кто любит иметь дело с судьями во время матча, и я никогда этого не делаю, но это было уже слишком.

Думаю, в течение всего первого тайма нас наказывали во всех ситуациях, что были на грани фола. Даже в моменты, которые вообще не считались нарушением.

Что меня так разозлило в моих действиях, так это то, что я фактически находился в метре от них. Это было безумие. Я практически отодвинулся от соперника. Вижу, как он начинает вести мяч в своей зоне и просто хочет столкнуться со мной. Затем я даже отодвинулся, чтобы он не имел со мной особого контакта, но рефери проигнорировал это.

Бог видит все и, вероятно, тогда именно он повредил икру судьи. Он действительно всё сделал неправильно, и получил травму в неподходящее время. Надо сказать, что четвертый арбитр - гораздо лучший судья. Он проделал хорошую работу", - приводит слова немецкого хавбека Marca.