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Каньисарес - про Винисиуса: Меня тоже оскорбляли из-за крашеных волос, но я не обвинял всех болельщиков
Легендарный вратарь вспомнил былые времена
Be Soccer
Бывший голкипер мадридского "Реала" и "Валенсии" Сантьяго Канисарес высказался по поводу ситуации с Винисиусом Жуниором во время матча 35-го тура прошлого сезона Ла Лиги.
Тогда бразильский вингер подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков "летучих мышей", из-за чего игра была остановлена на 8 минут.
"Имидж, который был создан городу Валенсии на международном уровне, далек от того, как обстоят дела там. Это мультикультурный город, который ежегодно посещают миллионы людей из всех стран и всех рас.
Я считаю, что мы должны проводить работу против постоянного расизма, случались некоторое ужасающие вещи. Но на суде он (Винисиус - прим.) заявил, что все пели о нём кричалки. Послушайте, однажды я покрасил волосы и получил много гомофобных оскорблений, очень много, во всех регионах Испании. Мне никогда не приходило в голову сказать, что конкретно в этом регионе все - гомофобы. Я много раз говорил, что есть группа людей, которым не следует находиться на стадионах.
В те времена оскорблять можно было гораздо больше, чем сейчас, и оскорбления разрешались. Но я никогда не думал обвинять весь стадион. Это лишь отдельные люди", - цитирует испанца COPE.
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