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Симеоне прокомментировал разгромный вылет Атлетико из Кубка Испании

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Симеоне прокомментировал разгромный вылет Атлетико из Кубка Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал разгромное поражение команды в ответном матче Кубка Испании против "Атлетика" (0:3). Итоговый счёт противостояния - 4:0 в пользу баскского коллектива.

"Победа над "Метрополитано" со счетом 0:1 говорит об очень высоком уровне соперника. Проигрыш в этом матче со счетом 0:3 указывает на большую проделанную ими работе, но есть нюансы. Мы начали поединок с трех моментов, которые могли реализовать лучше. Им удалось открыть счёт, затем удвоить преимущество, и стало сложнее. Даже при 0:3 нас было много возможностей с участием Мемфиса, Сауля и Рикельме, чтобы войти в игру, но мы так и не смогли этого сделать. У нас не было силы в нападении, мы были слабы в защите. Надо лишь поздравить соперника", - приводит слова аргентинца AS.

В финале Кубка Испании "Атлетик" сыграет с "Мальоркой".

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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