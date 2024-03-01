Бенефис братьев Уильямс. Атлетик — Атлетико 3:0. Видео голов и обзор матча
Баски слишком сильны для "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S.Bustamante/Soccrates
"Атлетик" повторно победил "Атлетико" в полуфинале Кубка. На сей раз интриги вообще не вышло — результат был ясен уже к перерыву.
По традиции лучшими игроками в составе Бильбао были братья Уильямс — они вдвоем и придумали два первых гола. Более того, были и еще моменты, когда один выводил второго на ворота. "Атлетико" даже сфолить не успевал, настолько эти парни быстрые!
1/2 финала Кубка короля. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Атлетико" - 3:0
Голы: Уильямс, 13, Нико Уильямс, 42, Гурусета, 61
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