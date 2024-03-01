  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Бенефис братьев Уильямс. Атлетик — Атлетико 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Бенефис братьев Уильямс. Атлетик — Атлетико 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Баски слишком сильны для "Матрасников"

Бенефис братьев Уильямс. Атлетик — Атлетико 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S.Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" повторно победил "Атлетико" в полуфинале Кубка. На сей раз интриги вообще не вышло — результат был ясен уже к перерыву.

По традиции лучшими игроками в составе Бильбао были братья Уильямс — они вдвоем и придумали два первых гола. Более того, были и еще моменты, когда один выводил второго на ворота. "Атлетико" даже сфолить не успевал, настолько эти парни быстрые!

1/2 финала Кубка короля. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Атлетико" - 3:0

Голы: Уильямс, 13, Нико Уильямс, 42, Гурусета, 61

По теме
yellow-arrow
Как в чемпионском сезоне. Сассуоло — Наполи 1:6. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Цыганков — хорошо, Довбик - плохо. Жирона — Райо Вальекано 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Один шедевр и еще два мяча Дибалы. Рома - Торино 3:2. Обзор матча и видео голов
Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости