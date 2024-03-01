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Анчелотти назвал имена двух игроков, которые полностью восстановились к матчу с Валенсией
Процесс выхода из лазарета оказался быстрее, чем ожидалось
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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти сказал, что Джуд Беллингем и Хоселу полностью восстановились после полученных травм, и готовы помочь команде в следующем матче.
"Джуд поправился от травмы и на 100% готов к игре. Хоселу тоже уже восстановился и вернулся в строй", - цитирует итальянского специалиста журналист Фабрицио Романо.
Напомним, завтра "сливочные" проведут выездной поединок в рамках 27-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" Романа Яремчука. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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