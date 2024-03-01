Анчелотти назвал имена двух игроков, которые полностью восстановились к матчу с Валенсией

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти сказал, что Джуд Беллингем и Хоселу полностью восстановились после полученных травм, и готовы помочь команде в следующем матче.

"Джуд поправился от травмы и на 100% готов к игре. Хоселу тоже уже восстановился и вернулся в строй", - цитирует итальянского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Напомним, завтра "сливочные" проведут выездной поединок в рамках 27-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" Романа Яремчука. Начало - в 22:00 по киевскому времени.