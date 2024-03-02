Атлетик сквозь десятилетия: беглый президент, ЭТА против Лизаразю и спасительные братья Уильямс

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Президент

Хосе Антонио Агирре стал главой семьи всего в 16 лет, когда умер отец.

В наследство ему остался шоколадный бизнес, и парень не завалил его, а развил, параллельно закончил юрфак и даже немного волонтерил, помогая развивать баскские учебные заведения, "икастоли".

Ну, а еще он играл футбол, был нападающим. За "Атлетик" Агирре провел шесть сезонов и выиграл Кубок короля в 1923 году.

Далее, правда, с головой накрыла политика, бизнес и в следующий раз Хосе Антонио вспомнил о футболе не от хорошей жизни. В 1936 году Страну Басков охватила война, со всех сторон напирали франкисты. Его народ, однако, не сдавался, и в октябре избрал Агирре лехендакари — то есть, президентом.

Присягу на верность народу, стране и католической вере он принес в Гернике за несколько месяцев до того, как ее полностью разрушил легион Кондор.



Хосе Антонио Агирре. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Universal History Archive/Universal Images Group Хосе Антонио Агирре. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Universal History Archive/Universal Images Group

Между тем, вокруг Бильбао сто тысяч баскских ополченцев выстроили сеть укреплений, которую назвали Железным кольцом. Считалось, что пробиться через сложный комплекс дотов, окопов, капониров и блиндажей не сможет ни одна армия — тем более, отступать было некуда и бились баски насмерть.

А что еще делать? Тут-то Агирре и собрал лучших баскских футболистов и отправил в турне по миру. Они играли спарринги, чтобы собрать деньги для гражданских, потерявших свои дома под ковровыми бомбардировками. Исидро Лангара, братья Регейро, Гильермо Горостиса, Леонардо Силауррен – всего 16 игроков, из которых семеро представляли "Атлетик" - уехали, как оказалось, навсегда.

Пока они побеждали во Франции, СССР и Латинской Америке, их страну добивали. Лангара узнал о гибели родителей в Москве; Регейро – в Марселе.

В июне 1937-го франкисты ворвались в Бильбао — Железное кольцо предал инженер Алехандро Гойкоечеа, перешедший на сторону врага.

Selección de Euzkadi durante su gira mundial, 1937. pic.twitter.com/vgUZMi4tTF — Return to Basque (@returntobasque) October 28, 2020

Агирре сбежал и вел переговоры с Франко о мире в обмен на свободный выход из Бильбао всех желающих, но тот не согласился и устроил резню. Нападающий "Атлетика", ставший первым и последним президентом Страны Басков, уехал в изгнание, и еще долго преподавал в США, Франции, Уругвае.

Он знал, что в Бильбао, тем временем, запретили баскский язык, а его "Атлетик" переименовали в "Атлетико" в рамках кампании по "кастилизации" спорта.

Он также знал о репрессиях, которые в годы диктатуры затронули более 20% населения Испании.

Он знал все и, наконец, в 1960-м сердце не выдержало. Франко пережил Агирре на 15 лет.

5 de febrero de 1939. Las 3 máximas autoridades de la España republicana, cruzan la frontera francesa. Manuel Azaña presidente de la República, Luis Companys presidente de la Generalitat y José Antonio Aguirre lehendakari exiliado. pic.twitter.com/FCpwEhPvC4 — MEMORIA HISTÓRICA ???????? (@MemoriaHis) February 5, 2023

Немец

Конечно, вы знаете, что за "Атлетик" могут играть только баски или уроженцы их краев.

Ла Кантера — так они это называют, и зародилась она в 1911-м, когда у Бильбао отобрали трофей из-за участия в матче англичан Слупа и Мартина.

Кто они были – один бог знает. В те годы Бильбао возглавлял промышленную революцию в Испании благодаря огромному месторождению железной руды в горах неподалеку. За ней в порт приходили десятки судов, и это именно британцы научили басков футболу; они же стояли у истоков "Атлетика".

Собственно, сохранившийся до сих пор баскский стиль — силовой, атлетический, заточенный на фланговые подачи — почти копия британского. В Испании футбол другой.

В Бильбао очень гордятся тем, что им удалось сберечь эту идентичность, пронести ее через поколения.

“Изменить философию? Нам этот вопрос задавали и 50 лет назад. Уже тогда считалось, что мы устарели и не сможем конкурировать, ведь остальные вкладывали много денег в игроков. Для нас ничего не изменилось”, - улыбается экс-директор “Атлетика” Микель Гонсалес.

Дабы поток талантов не пересыхал, в Бильбао помимо главной команды функционирует академия "Лесама", имеющая договоры о сотрудничестве со 160 любительскими клубами по всей Стране Басков и Наварре. Они знают все о каждом сорванце, который гоняет мяч в самом глухом селе.

"Нас около двух с половиной миллионов человек. Сколько из них профессиональные игроки? Наш рынок невелик, поэтому мы много инвестируем в тренеров и скаутов", — говорит Гонсалес.

Философия "Атлетика" определила его историю. Перед Гражданской войной баски выиграли 4 чемпионата из 8, на равных сражались с "Реалом". Сейчас их максимум – выстрелить в Кубке, где все решает один матч.

Вместе с тем, "Атлетик" ни разу не вылетал из Примеры, ведь стоит ему попасть в беду, как баски тянутся отовсюду, чтобы помочь и продолжить серию. Для всего народа это уже личное. Не зря Герникако Арбола – дуб, символизирующий свободу басков – изображен на гербе клуба.

При этом поиски хоть одного "небаска", попавшего в ряды "Львов", в архивах велись издавна, и в 2018-м даже появилась фамилия - Хорхе Киршнер. Впрочем, и этот сын немецкого еврея, бежавшего в Испанию от Холокоста, оказался частично баском — по матери, хоть она и из Мадрида.

Киршнер отыграл за Бильбао три матча в самом темном сезоне-1937/38, а свою персональную страницу на сайте "Атлетика" получил только в 2020-м после тщательной проверки родословной.



Хорхе Киршнер в составе Бильбао (5-й слева, верхний ряд). Фото: werkstatt-verlag.de Хорхе Киршнер в составе Бильбао (5-й слева, верхний ряд). Фото: werkstatt-verlag.de

Мясник

Баскский футбол – это политика и философия, но и породистые игроки тоже.

Сегодня в Ла Лиге Трофео Сарра вручают лучшим бомбардирам-испанцам, Трофео Пичичи – лучшим бомбардирам среди всех. И обе легенды играли за Бильбао.

Сарра забил 252 гола в чемпионате в 1940-55 годах; Пичичи, родной племянник Мигеля де Унамуно, - 73 гола в 1911-21 годах. При этом фаны всегда говорили, что лучший гол Сарры — тот, который он не забил. В матче с "Валенсией" нападающий обыграл вратаря и остановился перед пустыми воротами, поскольку неудачник сломал ногу. Под аплодисменты фанатов Тельмо выбил мяч за пределы поля.

Еще одна звезда — вратарь Хосе Анхель Ирибар, игравший так хорошо, что ради него полковник-франкист Хосе Вильялонга вернул басков в сборную перед Евро-64, и Эль Чопо привел Фурию в титул.

Ирибар отыграл за Бильбао более 600 матчей, но лучшим считает тот, где "Атлетик" проиграл "Реалу Сосьедад" 0:5. Это было 5 декабря 1976-го, и перед игрой Чопо вместе с капитаном "Ла Реала" Иньясио Кортабаррией вынесли на поле "Икуррину" - флаг Страны Басков, находившийся под запретом 35 лет.

Собственно, он и в 1976-м был запрещен, поэтому игроков должны были арестовать, но стадион ревел так неистово, что полиция испугалась, а через год Икуррину официально оправдали.

Таким образом, "Атлетик" долго нес культуру жертвенности, мирного сопротивления, но это изменилось в 80-х. Бригада Хавьера Клементе — Субисаррета, Уркиага, Дани, Арготе и особенно Гойкоечеа — пленных не брала, и это принесло Бильбао два подряд чемпионства в 1983-84 годах.

Вместе с тем, Гойкоечеа сломал ногу сначала Бернду Шустеру, а затем и Диего Марадоне, заработав скандальное прозвище "Мясник".

"Я горжусь всеми своими игроками", - только и сказал Клементе, а Гойкоечеа во время следующей игры с "Лехом" встретили в Бильбао, как героя.

Тем временем мадридская El Mundo назвала поступок "преступлением" и связала подкат на Диего с активностью ЭТА, которая в том же 1984-м забрала жизни 43 человек.

Была ли эта связь? Во всяком случае, на трибунах "Сан-Мамеса" еще полтора десятилетия висел плакат с требованием к власти освободить причастных в терактах.

Предатель

ЭТА знали на стадионе с самого основания в 1959-м, когда на баскском было безопасно говорить только на футболе.

Да, их уважали фанаты, даже директора. Когда в 1998-м боевики убили прямо на улице политика Альберто Хименеса-Бессериля вместе с женой, "Атлетик" единственный в Ла Лиге отказался от минуты молчания.

На пике могущества ЭТА даже прямо влезала в футбольные дела, как это было с Биксантом Лизаразю.



Молодой Лизаразю на винодельне, 1996 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Liewig/Tempsport/CORBIS/Corbis Молодой Лизаразю на винодельне, 1996 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Liewig/Tempsport/CORBIS/Corbis

Между прочим, он стал первым иностранцем, подписавшим контракт с "Атлетиком" в 1996 году. Ему дало это право баскское происхождение, которое он яростно отстаивал; даже судился с магистратом, который при рождении записал его как "Венсана" - на французский манер.

"Атлетик" всегда сохранял баскскую идентичность, за него всегда играли только баскские игроки, и хотя я буду первым с Севера, там все такие, как я", - Лизаразю, однако, очень сильно ошибался.

Когда после тяжелой травмы паха и конфликта с тренером Луисом Ферандесом он решил перейти в "Баварию", его родители получили письмо с эмблемой ЭТА — змеей, обвивающей топор.

"Мы встревожены и разгневаны, потому что вы решили защищать цвета враждебного государства. ЭTA пишет вам, поскольку нуждается в поддержке для продолжения борьбы с государством, а вы только что получили вражеские деньги. Отдайте их. Отсутствие ответа на это может привести к последствиям для вас и вашей семьи".

С тех пор еще несколько лет Лизаразю ездил по Мюнхену в бронированном седане, а в бардачке держал пистолет.

"В Стране Басков полиция осматривала мою машину на каждом посту, а в аэропортах меня пропускали через секретные входы, предназначенные для глав государств и все такое".

Через полтора десятилетия в подобную передрягу попали Хави Мартинес и Фернандо Льоренте, которых затравили, когда они захотели покинуть "Атлетик". Особенно полицию беспокоили надписи "Llorente muérete español" (Льоренте, испанец, умри) в адрес нападающего, появлявшиеся по всему Бильбао.

К счастью для Мартинеса и Льоренте, ЭТА уже лежала в руинах, так что все ограничилось просто плохими воспоминаниями — например, сотни фанов приходили на тренировку с баннерами mercenarios kanpora (Наемники, прочь); их оскорбляли, могли швырнуть что-нибудь с трибун. Конечно, они не вернулись доигрывать на "Сан-Мамес".

Вместе с тем, такие истории удержали в Бильбао Икера Муньяина, Иньяки Уильямса, Оскара де Маркоса, на которых тоже был спрос.

В "Атлетике" это не признают, но страх — тоже часть Ла Кантеры.

An estimated 68,000 people flooded the streets of the Basque city of Bilbao, Spain, demanding the release and fair treatment of prisoners of the now-disbanded Euskaid Ta Askatasuna (ETA) Basque separatist group. This year’s annual protest saw widespread support from political… pic.twitter.com/amvBJemn3h — red. (@redstreamnet) January 15, 2024

Беженец

Между тем эпоха сменяет эпоху, и течение времени не в пользу басков.

В 2013-23 годах население их трех провинций сократилось на 5%, и ко всему оно стареет. Средний возраст в Эускади 45,6 года – на 2 больше, чем в Кастилии. Молодежь до 19 лет составляет всего 19% населения.

Музею Гуггенхайма надо меньше работников, чем закрытым шахтам и меткомбинатам, и чтоб освежить склад, "Атлетик" смотрит также потомков баскских мигрантов в Америке, как Фернандо Аморебьета.

Впрочем, еще больше надежды на чужаков, прибывающих в сам Бильбао прямо сейчас.

Это уже общеиспанская тенденция. Ансу Фати, Алекс Бальде, Ламин Ямаль, Саму Омородион, Ассане Диао – первые ласточки; скоро африканцев, родившихся на Пиренеях, в Ла Лиге станет больше.

В "Атлетике" надеются, что по крайней мере часть из них будут такими же талантливыми, как братья Иньяки и Нико Уильямс. В этом сезоне старший уже оформил 11+5, младший – 6+11. Это они сейчас тянут Бильбао в Лигу чемпионов; они разбили "Атлетико" и вывели команду в финал Кубка короля.

История этой семьи как типична, так и невероятна. Их родители вышли из Ганы на север, перешли Сахару, взобрались на бетонную стену Мелильи, а уже в тюрьме беременной женщине один адвокат посоветовал выбросить документы и сказать, что они из Либерии, где как раз шла гражданская война. Они так и сделали — и оказались в Бильбао, где семье помог с жильем священник. В его честь и назвали первенца – Иньяки.

Уильямс-старший побил рекорд по проведенным матчам подряд в Ла Лиге, а еще отказался от многочисленных предложений из Англии. Сейчас ему 29, и он уже точно не уйдет.

Сомнения есть только относительно младшего, который в 21 уже заигран за национальную сборную Испании, а его ценник на Transfermarkt достиг отметки в 50 млн евро.

В Бильбао каждый выигранный трофей команда приносит к базилике Бегоны, построенной на месте, где в 16-м веке якобы явилась Богородица. В последний раз "Атлетик" сюда приходил в январе 2021-го после триумфа в Суперкубке Испании. Насчет Нико местные единодушны — надо, чтобы он сходил к Бегоне хотя бы раз.

Шансы достаточно высоки уже в этом сезоне, ведь в финале Кубка соперником Бильбао будет скромная "Мальорка".

А что дальше? Да все по старинке. "Атлетик" никуда не вылетит, будет играть своими, а "Сан-Мамес" будет на каждом матче заполняться по меньшей мере на 90%. Это аксиома — и экс-президент клуба Хосе Мария Аррате советует воспринимать ее не умом, а сердцем.