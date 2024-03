Атлетик сквозь десятилетия: беглый президент, ЭТА против Лизаразю и спасительные братья Уильямс

Хосе Антонио Агирре стал главой семьи всего в 16 лет, когда умер отец.

В наследство ему остался шоколадный бизнес, и парень не завалил его, а развил, параллельно закончил юрфак и даже немного волонтерил, помогая развивать баскские учебные заведения, "икастоли".

Ну, а еще он играл футбол, был нападающим. За "Атлетик" Агирре провел шесть сезонов и выиграл Кубок короля в 1923 году.

Далее, правда, с головой накрыла политика, бизнес и в следующий раз Хосе Антонио вспомнил о футболе не от хорошей жизни. В 1936 году Страну Басков охватила война, со всех сторон напирали франкисты. Его народ, однако, не сдавался, и в октябре избрал Агирре лехендакари — то есть, президентом.

Присягу на верность народу, стране и католической вере он принес в Гернике за несколько месяцев до того, как ее полностью разрушил легион Кондор.

Между тем, вокруг Бильбао сто тысяч баскских ополченцев выстроили сеть укреплений, которую назвали Железным кольцом. Считалось, что пробиться через сложный комплекс дотов, окопов, капониров и блиндажей не сможет ни одна армия — тем более, отступать было некуда и бились баски насмерть.

А что еще делать? Тут-то Агирре и собрал лучших баскских футболистов и отправил в турне по миру. Они играли спарринги, чтобы собрать деньги для гражданских, потерявших свои дома под ковровыми бомбардировками. Исидро Лангара, братья Регейро, Гильермо Горостиса, Леонардо Силауррен – всего 16 игроков, из которых семеро представляли "Атлетик" - уехали, как оказалось, навсегда.

Пока они побеждали во Франции, СССР и Латинской Америке, их страну добивали. Лангара узнал о гибели родителей в Москве; Регейро – в Марселе.

В июне 1937-го франкисты ворвались в Бильбао — Железное кольцо предал инженер Алехандро Гойкоечеа, перешедший на сторону врага.

Агирре сбежал и вел переговоры с Франко о мире в обмен на свободный выход из Бильбао всех желающих, но тот не согласился и устроил резню. Нападающий "Атлетика", ставший первым и последним президентом Страны Басков, уехал в изгнание, и еще долго преподавал в США, Франции, Уругвае.

Он знал, что в Бильбао, тем временем, запретили баскский язык, а его "Атлетик" переименовали в "Атлетико" в рамках кампании по "кастилизации" спорта.

Он также знал о репрессиях, которые в годы диктатуры затронули более 20% населения Испании.

Он знал все и, наконец, в 1960-м сердце не выдержало. Франко пережил Агирре на 15 лет.

Конечно, вы знаете, что за "Атлетик" могут играть только баски или уроженцы их краев.

Ла Кантера — так они это называют, и зародилась она в 1911-м, когда у Бильбао отобрали трофей из-за участия в матче англичан Слупа и Мартина.

Кто они были – один бог знает. В те годы Бильбао возглавлял промышленную революцию в Испании благодаря огромному месторождению железной руды в горах неподалеку. За ней в порт приходили десятки судов, и это именно британцы научили басков футболу; они же стояли у истоков "Атлетика".

Собственно, сохранившийся до сих пор баскский стиль — силовой, атлетический, заточенный на фланговые подачи — почти копия британского. В Испании футбол другой.

В Бильбао очень гордятся тем, что им удалось сберечь эту идентичность, пронести ее через поколения.

Дабы поток талантов не пересыхал, в Бильбао помимо главной команды функционирует академия "Лесама", имеющая договоры о сотрудничестве со 160 любительскими клубами по всей Стране Басков и Наварре. Они знают все о каждом сорванце, который гоняет мяч в самом глухом селе.

Философия "Атлетика" определила его историю. Перед Гражданской войной баски выиграли 4 чемпионата из 8, на равных сражались с "Реалом". Сейчас их максимум – выстрелить в Кубке, где все решает один матч.

Вместе с тем, "Атлетик" ни разу не вылетал из Примеры, ведь стоит ему попасть в беду, как баски тянутся отовсюду, чтобы помочь и продолжить серию. Для всего народа это уже личное. Не зря Герникако Арбола – дуб, символизирующий свободу басков – изображен на гербе клуба.

При этом поиски хоть одного "небаска", попавшего в ряды "Львов", в архивах велись издавна, и в 2018-м даже появилась фамилия - Хорхе Киршнер. Впрочем, и этот сын немецкого еврея, бежавшего в Испанию от Холокоста, оказался частично баском — по матери, хоть она и из Мадрида.

Киршнер отыграл за Бильбао три матча в самом темном сезоне-1937/38, а свою персональную страницу на сайте "Атлетика" получил только в 2020-м после тщательной проверки родословной.

Баскский футбол – это политика и философия, но и породистые игроки тоже.

Сегодня в Ла Лиге Трофео Сарра вручают лучшим бомбардирам-испанцам, Трофео Пичичи – лучшим бомбардирам среди всех. И обе легенды играли за Бильбао.

Сарра забил 252 гола в чемпионате в 1940-55 годах; Пичичи, родной племянник Мигеля де Унамуно, - 73 гола в 1911-21 годах. При этом фаны всегда говорили, что лучший гол Сарры — тот, который он не забил. В матче с "Валенсией" нападающий обыграл вратаря и остановился перед пустыми воротами, поскольку неудачник сломал ногу. Под аплодисменты фанатов Тельмо выбил мяч за пределы поля.

Еще одна звезда — вратарь Хосе Анхель Ирибар, игравший так хорошо, что ради него полковник-франкист Хосе Вильялонга вернул басков в сборную перед Евро-64, и Эль Чопо привел Фурию в титул.

Ирибар отыграл за Бильбао более 600 матчей, но лучшим считает тот, где "Атлетик" проиграл "Реалу Сосьедад" 0:5. Это было 5 декабря 1976-го, и перед игрой Чопо вместе с капитаном "Ла Реала" Иньясио Кортабаррией вынесли на поле "Икуррину" - флаг Страны Басков, находившийся под запретом 35 лет.

Собственно, он и в 1976-м был запрещен, поэтому игроков должны были арестовать, но стадион ревел так неистово, что полиция испугалась, а через год Икуррину официально оправдали.

Таким образом, "Атлетик" долго нес культуру жертвенности, мирного сопротивления, но это изменилось в 80-х. Бригада Хавьера Клементе — Субисаррета, Уркиага, Дани, Арготе и особенно Гойкоечеа — пленных не брала, и это принесло Бильбао два подряд чемпионства в 1983-84 годах.

Вместе с тем, Гойкоечеа сломал ногу сначала Бернду Шустеру, а затем и Диего Марадоне, заработав скандальное прозвище "Мясник".

Тем временем мадридская El Mundo назвала поступок "преступлением" и связала подкат на Диего с активностью ЭТА, которая в том же 1984-м забрала жизни 43 человек.

Была ли эта связь? Во всяком случае, на трибунах "Сан-Мамеса" еще полтора десятилетия висел плакат с требованием к власти освободить причастных в терактах.

ЭТА знали на стадионе с самого основания в 1959-м, когда на баскском было безопасно говорить только на футболе.

Да, их уважали фанаты, даже директора. Когда в 1998-м боевики убили прямо на улице политика Альберто Хименеса-Бессериля вместе с женой, "Атлетик" единственный в Ла Лиге отказался от минуты молчания.

На пике могущества ЭТА даже прямо влезала в футбольные дела, как это было с Биксантом Лизаразю.

Между прочим, он стал первым иностранцем, подписавшим контракт с "Атлетиком" в 1996 году. Ему дало это право баскское происхождение, которое он яростно отстаивал; даже судился с магистратом, который при рождении записал его как "Венсана" - на французский манер.

Когда после тяжелой травмы паха и конфликта с тренером Луисом Ферандесом он решил перейти в "Баварию", его родители получили письмо с эмблемой ЭТА — змеей, обвивающей топор.

С тех пор еще несколько лет Лизаразю ездил по Мюнхену в бронированном седане, а в бардачке держал пистолет.

Через полтора десятилетия в подобную передрягу попали Хави Мартинес и Фернандо Льоренте, которых затравили, когда они захотели покинуть "Атлетик". Особенно полицию беспокоили надписи "Llorente muérete español" (Льоренте, испанец, умри) в адрес нападающего, появлявшиеся по всему Бильбао.

К счастью для Мартинеса и Льоренте, ЭТА уже лежала в руинах, так что все ограничилось просто плохими воспоминаниями — например, сотни фанов приходили на тренировку с баннерами mercenarios kanpora (Наемники, прочь); их оскорбляли, могли швырнуть что-нибудь с трибун. Конечно, они не вернулись доигрывать на "Сан-Мамес".

Вместе с тем, такие истории удержали в Бильбао Икера Муньяина, Иньяки Уильямса, Оскара де Маркоса, на которых тоже был спрос.

В "Атлетике" это не признают, но страх — тоже часть Ла Кантеры.

An estimated 68,000 people flooded the streets of the Basque city of Bilbao, Spain, demanding the release and fair treatment of prisoners of the now-disbanded Euskaid Ta Askatasuna (ETA) Basque separatist group. This year’s annual protest saw widespread support from political… pic.twitter.com/amvBJemn3h