Примера. Сельта — Альмерия 1:0. Бенитеса пока не выгонят

Перед этим матчем СМИ написали, что в случае неудачи Рафа Бенитес попрощается со своей работой в Виго.

Если так, то пока тренеру-ветерану повезло. "Альмерия" пыталась играть на равных лишь 15-20 минут перед перерывом. За этот срок Ланга ударил в штангу, а Лосано и подавно мимо.

Все остальное время атаковала на "Балаидосе" "Сельта". Ранний гол Бамба арбитры отменили из-за офсайда у де ла Торре в развитии атаки. Потом были удары Странда Ларсена, Бамба, Дувикаса, Старфельта.

"Альмерия" стояла и смотрела на это все, а затем Ланга еще и удалился, грубейшим образом врезавшись в Бамба.

Этого "Сельта" уже не простила, и Мингеса метров с 25-ти все же открыл счет, ударив точно под штангу.

What a goal from Oscar Mingueza to give Celta Vigo the 1-0 lead against Almeria. ⚽️????????



Manu Sanchez gets the assist ????????????pic.twitter.com/zJUeTvtQR0