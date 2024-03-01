Примера. Сельта — Альмерия 1:0. Бенитеса пока не выгонят

Перед этим матчем СМИ написали, что в случае неудачи Рафа Бенитес попрощается со своей работой в Виго.

Если так, то пока тренеру-ветерану повезло. "Альмерия" пыталась играть на равных лишь 15-20 минут перед перерывом. За этот срок Ланга ударил в штангу, а Лосано и подавно мимо.

Все остальное время атаковала на "Балаидосе" "Сельта". Ранний гол Бамба арбитры отменили из-за офсайда у де ла Торре в развитии атаки. Потом были удары Странда Ларсена, Бамба, Дувикаса, Старфельта.

"Альмерия" стояла и смотрела на это все, а затем Ланга еще и удалился, грубейшим образом врезавшись в Бамба.

Этого "Сельта" уже не простила, и Мингеса метров с 25-ти все же открыл счет, ударив точно под штангу.

What a goal from Oscar Mingueza to give Celta Vigo the 1-0 lead against Almeria. ⚽️????????



Manu Sanchez gets the assist ????????????pic.twitter.com/zJUeTvtQR0 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 1, 2024

Ко всему сразу два форварда "Альмерии" - Ромеро и Баптистао — получили травмы, что превратило вечер для "Ла Униона" из плохого в катастрофичный.

В таблице у "Альмерии" 9 баллов и 20-е место. У "Сельты" - 24 балла, 17-я позиция, и от зоны вылета она оторвалась уже на 6 очков.

27-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Альмерия" - 1:0

Гол: Мингеса, 73

"Сельта": Гуаита — Манкильо, Старфельт, Нуньес, Ману Санчес (Серви, 79)— Мингеса (Альварес, 89), Бельтран, де ла Торре (Сотело, 90), Бамба — Дувикас (Альенде, 60), Странд Ларсен

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Эдгар Гонсалес, Радованович, Ланга — Баба, Робертоне (Сентельес, 68) — Ромеро (Баптистао, 45+2), Виера (Лопи, 68), Эмбарба (Рамазани, 63) — Лосано (Аррибас, 63)

Предупреждения: Ману Санчес, 71 — Лопи, 78, Радованович, 90

Удаление: Ланга, 65