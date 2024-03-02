Хави – о своем решении покинуть Барселону: Изменений нет. Я уйду

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес во время пресс-конференции получил вопрос, не изменил ли он свое решение об уходе из "блауграны".

“Я твердо настаиваю на своем решении покинуть клуб после окончания сезона. Изменений нет. Я уйду”, - ответил Хави.

Нынешний контракт испанца с клубом был рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили расстаться быстрее.

Хави возглавляет "Барселону" с ноября 2021 года. Вместе с каталонцами он победил один раз в Суперкубке и чемпионате Испании.