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Хави – о своем решении покинуть Барселону: Изменений нет. Я уйду

Испания

Твердо настроенный уйти из команды после этого сезона

Хави – о своем решении покинуть Барселону: Изменений нет. Я уйду

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес во время пресс-конференции получил вопрос, не изменил ли он свое решение об уходе из "блауграны".

“Я твердо настаиваю на своем решении покинуть клуб после окончания сезона. Изменений нет. Я уйду”, - ответил Хави.

Нынешний контракт испанца с клубом был рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили расстаться быстрее.

Хави возглавляет "Барселону" с ноября 2021 года. Вместе с каталонцами он победил один раз в Суперкубке и чемпионате Испании.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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