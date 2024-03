Примера. Атлетико нашел слабые места Бетиса, Вильярреал растоптал Гранаду

“Атлетико" выиграл всего лишь второй матч из последних восьми.

Ключом к успеху стала уверенная игра в первом тайме. "Матрасники" вроде не нажимали педаль газа до упора, но с завидной регулярностью создавали моменты, били в створ.

Их первый гол получился курьезным — защита и вратарь "Бетиса" не справились с прострелом Депая. Второй мяч на добивании провел Мората после плотного удара де Пауля. Кроме того, у Альваро был пенальти, но он его не реализовал.

"Бетиса" в первом тайме мы по сути не увидели. Он "появился" только после замен в перерыве, и во второй половине пошла уже равная игра, момент на момент. С одной стороны воротам угрожали Молина и Сауль, с другой — Айосе и Песселья.

В конечном итоге гости таки отыграли один мяч — это Виллиану Карвалью удался шикарный дальний удар. Между прочим, это первый гол для "Бетиса" на "Сивитас Метрополитано", который открыли в 2017-м.

20 - Álvaro Morata is the second LaLiga player to reach 20 goals this season in all competitions, after Jude Bellingham (20), equalling his best goalscoring tally in a single campaign, achieved with Real Madrid in 2016/17 and Juventus in 2020/21. Stellar. pic.twitter.com/CWWPgVYfIQ