  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Атлетико нашел слабые места Бетиса, Вильярреал растоптал Гранаду
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Атлетико нашел слабые места Бетиса, Вильярреал растоптал Гранаду

Испания

В Испании без сенсаций - оба фаворита победили

Примера. Атлетико нашел слабые места Бетиса, Вильярреал растоптал Гранаду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

“Атлетико" выиграл всего лишь второй матч из последних восьми.

Ключом к успеху стала уверенная игра в первом тайме. "Матрасники" вроде не нажимали педаль газа до упора, но с завидной регулярностью создавали моменты, били в створ.

Их первый гол получился курьезным — защита и вратарь "Бетиса" не справились с прострелом Депая. Второй мяч на добивании провел Мората после плотного удара де Пауля. Кроме того, у Альваро был пенальти, но он его не реализовал.

"Бетиса" в первом тайме мы по сути не увидели. Он "появился" только после замен в перерыве, и во второй половине пошла уже равная игра, момент на момент. С одной стороны воротам угрожали Молина и Сауль, с другой — Айосе и Песселья.

В конечном итоге гости таки отыграли один мяч — это Виллиану Карвалью удался шикарный дальний удар. Между прочим, это первый гол для "Бетиса" на "Сивитас Метрополитано", который открыли в 2017-м.

Более того, зелено-полосатые даже могли вырвать ничью, и Облаку пришлось поработать в рамке. Тем не менее, победа "Атлетико" в целом справедлива. 11:6 по ударам в створ о многом говорят.

В таблице успех позволил "Матрасникам" сохранить четвертое место с 55 очками. У "Бетиса" - 42 балла и 6-я строчка.

27-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Бетис" - 2:1

Голы: Руи Силва, 8 (автогол), Мората, 44 — Карвалью, 62

"Атлетико": Облак — Витсель, Паулиста, Эрмосо — Льоренте, де Пауль (Молина, 62), Коке (Сауль, 62), Барриос, Самуэл Лино (Рикельме, 81) — Мората (Савич, 86), Депай (Рейнилду, 81)

"Бетис": Руи Силва — Бельерин (Миранда, 72), Песселья, Рияд, Сабали — Кардосо (Абде, 90), Рока (Гвидо Родригес, 46) — Форнальс, Родри (Карвалью, 46), Авила (Айосе Перес, 72) — Виллиан Жозе

Предупреждения: де Пауль, 18 — Песселья, 67, Гвидо Родригес, 85

Понемногу теряет надежду на выживание "Гранада", и это сказывается на ее игре. Сегодня "Насриды" почти не боролись на "Мадригале".

Счет был 3:0 уже к перерыву — Серлот забил два гола с близкого расстояния, Капу замкнул подачу с углового. В ответ у "Гранады" был момент Бойе, но Лукас промазал.

Во втором тайме избиение продолжил вышедший с лавки Гонсалу Гедеш после прострела от Баэны, а Серлот оформил хет-трик после еще одной классной подачи с угла поля. Могло голов быть и больше, но тот же Гедеш, Траоре и Баэна не все реализовали.

"Гранада" размочила счет лишь в добавленное время. О таких голах говорят, мол, гол престижа, но тут больше дело в личном желании Тео Корбяну себя показать. За последние 4 года этот канадец сменил уже 7 клубов, нигде не задерживаясь.

Победа позволила "Вильярреалу" подняться на 12-е место с 32 очками. У "Гранады" - 19-я позиция и 14 баллов.

27-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Гранада" - 5:1

Голы: Серлот, 7, 19, 66, Капу, 32, Гедеш, 47 — Корбяну, 90+1

"Вильярреал": Рейна — Фемения, Байи (Манди, 46, Лекович, 63), Москера, Альберто Морено — Траоре (Моралес, 75), Капу, Парехо, Баэна (Тригейрос, 63) — Жерар Морено (Гедеш, 46), Серлот

"Гранада": Баталья — Пянтковский (Мендес, 62), Онгла (Корбяну, 63), Микель — Рикард Санчес, Серхио Руис, Вильяр (Мелендо, 82), Нева — Пеллистри (Юзвяк, 82), Бойе (Пуэртас, 82), Узуни

Предупреждения: Капу, 84 — Пянтковский, 15, Рикард Санчес, 70

По теме
yellow-arrow
Винисиус Жуниор может получить дисквалификацию из-за высказываний об арбитре
yellow-arrow
Даже без Гризманна. Атлетико — Бетис 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шанс сократить отрыв. Мальорка - Жирона. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Атлетико (Мадрид) Гранада Бетис (Севилья) Вильярреал
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости