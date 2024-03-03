Примера. Атлетико нашел слабые места Бетиса, Вильярреал растоптал Гранаду

“Атлетико" выиграл всего лишь второй матч из последних восьми.

Ключом к успеху стала уверенная игра в первом тайме. "Матрасники" вроде не нажимали педаль газа до упора, но с завидной регулярностью создавали моменты, били в створ.

Их первый гол получился курьезным — защита и вратарь "Бетиса" не справились с прострелом Депая. Второй мяч на добивании провел Мората после плотного удара де Пауля. Кроме того, у Альваро был пенальти, но он его не реализовал.

"Бетиса" в первом тайме мы по сути не увидели. Он "появился" только после замен в перерыве, и во второй половине пошла уже равная игра, момент на момент. С одной стороны воротам угрожали Молина и Сауль, с другой — Айосе и Песселья.

В конечном итоге гости таки отыграли один мяч — это Виллиану Карвалью удался шикарный дальний удар. Между прочим, это первый гол для "Бетиса" на "Сивитас Метрополитано", который открыли в 2017-м.

20 - Álvaro Morata is the second LaLiga player to reach 20 goals this season in all competitions, after Jude Bellingham (20), equalling his best goalscoring tally in a single campaign, achieved with Real Madrid in 2016/17 and Juventus in 2020/21. Stellar. pic.twitter.com/CWWPgVYfIQ — OptaJose (@OptaJose) March 3, 2024

Более того, зелено-полосатые даже могли вырвать ничью, и Облаку пришлось поработать в рамке. Тем не менее, победа "Атлетико" в целом справедлива. 11:6 по ударам в створ о многом говорят.

В таблице успех позволил "Матрасникам" сохранить четвертое место с 55 очками. У "Бетиса" - 42 балла и 6-я строчка.

27-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Бетис" - 2:1

Голы: Руи Силва, 8 (автогол), Мората, 44 — Карвалью, 62

"Атлетико": Облак — Витсель, Паулиста, Эрмосо — Льоренте, де Пауль (Молина, 62), Коке (Сауль, 62), Барриос, Самуэл Лино (Рикельме, 81) — Мората (Савич, 86), Депай (Рейнилду, 81)

"Бетис": Руи Силва — Бельерин (Миранда, 72), Песселья, Рияд, Сабали — Кардосо (Абде, 90), Рока (Гвидо Родригес, 46) — Форнальс, Родри (Карвалью, 46), Авила (Айосе Перес, 72) — Виллиан Жозе

Предупреждения: де Пауль, 18 — Песселья, 67, Гвидо Родригес, 85

Понемногу теряет надежду на выживание "Гранада", и это сказывается на ее игре. Сегодня "Насриды" почти не боролись на "Мадригале".

Счет был 3:0 уже к перерыву — Серлот забил два гола с близкого расстояния, Капу замкнул подачу с углового. В ответ у "Гранады" был момент Бойе, но Лукас промазал.

Во втором тайме избиение продолжил вышедший с лавки Гонсалу Гедеш после прострела от Баэны, а Серлот оформил хет-трик после еще одной классной подачи с угла поля. Могло голов быть и больше, но тот же Гедеш, Траоре и Баэна не все реализовали.

5 - With his brace against Granada, Alexander Sørloth is the player who has scored the most goals in LaLiga in 2024 year (five, same as Ante Budimir and Vinícius Júnior). Bright. https://t.co/PvAdxzmZLd — OptaJose (@OptaJose) March 3, 2024

"Гранада" размочила счет лишь в добавленное время. О таких голах говорят, мол, гол престижа, но тут больше дело в личном желании Тео Корбяну себя показать. За последние 4 года этот канадец сменил уже 7 клубов, нигде не задерживаясь.

Победа позволила "Вильярреалу" подняться на 12-е место с 32 очками. У "Гранады" - 19-я позиция и 14 баллов.

27-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Гранада" - 5:1

Голы: Серлот, 7, 19, 66, Капу, 32, Гедеш, 47 — Корбяну, 90+1

"Вильярреал": Рейна — Фемения, Байи (Манди, 46, Лекович, 63), Москера, Альберто Морено — Траоре (Моралес, 75), Капу, Парехо, Баэна (Тригейрос, 63) — Жерар Морено (Гедеш, 46), Серлот

"Гранада": Баталья — Пянтковский (Мендес, 62), Онгла (Корбяну, 63), Микель — Рикард Санчес, Серхио Руис, Вильяр (Мелендо, 82), Нева — Пеллистри (Юзвяк, 82), Бойе (Пуэртас, 82), Узуни

Предупреждения: Капу, 84 — Пянтковский, 15, Рикард Санчес, 70