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Браим Диас может пожертвовать выступлением на Евро-2024 ради сборной Марокко

Испания

Браим хочет получать больше игрового времени в сборной

Браим Диас может пожертвовать выступлением на Евро-2024 ради сборной Марокко

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Полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас рассматривает возможность отказа от вызова в национальную сборную Испании в преддверии Евро-2024, сообщает Diario AS.

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По информации источника, 24-летний хавбек в скором времени может представлять сборную Марокко. Отмечается, что на данный момент идёт оформление всех бюрокоратических процедур, связанных с получением второго гражданства. Впрочем, окончательное решение игрок сообщит несколько позже, на протядении этого месяца.

Напомним, наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте включил Диаса в расширенную заявку команды на товарищеские матчи против Колумбии и Бразилии, запланированные на март.

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Испания Марокко Браим Диас
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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