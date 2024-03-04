Браим Диас может пожертвовать выступлением на Евро-2024 ради сборной Марокко

Полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас рассматривает возможность отказа от вызова в национальную сборную Испании в преддверии Евро-2024, сообщает Diario AS.

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По информации источника, 24-летний хавбек в скором времени может представлять сборную Марокко. Отмечается, что на данный момент идёт оформление всех бюрокоратических процедур, связанных с получением второго гражданства. Впрочем, окончательное решение игрок сообщит несколько позже, на протядении этого месяца.

Напомним, наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте включил Диаса в расширенную заявку команды на товарищеские матчи против Колумбии и Бразилии, запланированные на март.