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Источник: Кроос находится в шаге от продления контракта с Реалом
Планы мадридцев близки к осуществлению
Managing Madrid
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос находится в шаге от продления контракта со своим клубом, сообщает в своих социальных сетях журналист Николо Скира.
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По информации от источника, немец подпишет со "сливочными" новое соглашение сроком ещё на один сезон. Напомним, действующий контракт хавбека со столичным клубом истекает 30 июня этого года.
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Источник:Schira
Опубликовал: Александр Бураков
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