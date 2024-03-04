  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Источник: Кроос находится в шаге от продления контракта с Реалом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Кроос находится в шаге от продления контракта с Реалом

Испания

Планы мадридцев близки к осуществлению

Источник: Кроос находится в шаге от продления контракта с Реалом

Managing Madrid

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос находится в шаге от продления контракта со своим клубом, сообщает в своих социальных сетях журналист Николо Скира.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации от источника, немец подпишет со "сливочными" новое соглашение сроком ещё на один сезон. Напомним, действующий контракт хавбека со столичным клубом истекает 30 июня этого года.

Ранее Кроос объявил о своём возвращении в сборную Германии в преддверии летнего чемпионата Европы-2024.

По теме
yellow-arrow
Хави - о травмах двух хавбеков Барселоны: Кажется, это серьёзно
yellow-arrow
Браим Диас может пожертвовать выступлением на Евро-2024 ради сборной Марокко
yellow-arrow
Лунин получил благодарность за помощь Силам Обороны Украины
Тони Кроос Реал (Мадрид) контракт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Schira
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости