Хави получил 15-ю жёлтую карточку с ноября 2021 года - это антирекорд среди тренеров Ла Лиги

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес получил очередное предупреждение в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (0:0). Причиной послужили споры специалиста с судьёй.

Теперь на счету Хави 15 жёлтых карточек с момента прибытия в каталонский клуб – больше, чем у любого другого тренера в Ла Лиге.

Напомним, Эрнандес возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. По окончании нынешнего сезона 44-летний испанец покинет пост наставника "сине-гранатовых".

Since arriving at Barça, Xavi has received 15 yellow cards, more than any other coach. pic.twitter.com/MwwOR2nCE1