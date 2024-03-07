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Беллингем отреагировал на свою двухматчевую дисквалификацию в Ла Лиге
Спокойная реакция лидера сливочных
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал
Напомним, вчера Беллингем получил дисквалификацию на два матча чемпионата Испании за удаление с поля по завершению игры с "Валенсией" (2:2).
"Дисквалификация? Не думаю, что я сказал что-то оскорбительное, или что-то другое по сравнению с тем, что говорили мои товарищи по команде.
Если мне придется пропустить матчи - я приму это, и буду поддерживать команду с трибун", - приводит слова Джуда журналист Фабрицио Романо.
В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи Хиль Мансано не засчитал третий гол Беллингема в ворота "Валенсии", дав финальный свисток за мгновение до подачи Браима Диаса. Англичанин высказал в эмоциональной форме своё возмущение решением судьи, за что получил красную карточку.
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