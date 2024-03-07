  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Беллингем отреагировал на свою двухматчевую дисквалификацию в Ла Лиге
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беллингем отреагировал на свою двухматчевую дисквалификацию в Ла Лиге

Испания

Спокойная реакция лидера сливочных

Беллингем отреагировал на свою двухматчевую дисквалификацию в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал решение дисциплинарного комитета Ла Лиги.

Напомним, вчера Беллингем получил дисквалификацию на два матча чемпионата Испании за удаление с поля по завершению игры с "Валенсией" (2:2).

"Дисквалификация? Не думаю, что я сказал что-то оскорбительное, или что-то другое по сравнению с тем, что говорили мои товарищи по команде.

Если мне придется пропустить матчи - я приму это, и буду поддерживать команду с трибун", - приводит слова Джуда журналист Фабрицио Романо.

В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи Хиль Мансано не засчитал третий гол Беллингема в ворота "Валенсии", дав финальный свисток за мгновение до подачи Браима Диаса. Англичанин высказал в эмоциональной форме своё возмущение решением судьи, за что получил красную карточку.

По теме
yellow-arrow
Источник: Атлетико продлил контракт с ключевым защитником
yellow-arrow
Жоан Лапорта: Рональд Араухо – лучший защитник в мире
yellow-arrow
Лунин получил средние оценки за ответный матч с РБ Лейпциг
Реал (Мадрид) дисквалификация Валенсия Ла Лига Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FerunNiick
07.03.2024 в 11:27
Не в компенсоване а в компенсоване до компенсованого...
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
FerunNiick
07.03.2024 в 11:27
Не в компенсоване а в компенсоване до компенсованого...
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости