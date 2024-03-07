Беллингем отреагировал на свою двухматчевую дисквалификацию в Ла Лиге

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал решение дисциплинарного комитета Ла Лиги.

Напомним, вчера Беллингем получил дисквалификацию на два матча чемпионата Испании за удаление с поля по завершению игры с "Валенсией" (2:2).

"Дисквалификация? Не думаю, что я сказал что-то оскорбительное, или что-то другое по сравнению с тем, что говорили мои товарищи по команде. Если мне придется пропустить матчи - я приму это, и буду поддерживать команду с трибун", - приводит слова Джуда журналист Фабрицио Романо.

В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи Хиль Мансано не засчитал третий гол Беллингема в ворота "Валенсии", дав финальный свисток за мгновение до подачи Браима Диаса. Англичанин высказал в эмоциональной форме своё возмущение решением судьи, за что получил красную карточку.