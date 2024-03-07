Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Атлетико продлил контракт с ключевым защитником
Мадридцы продлевают соглашение с опытным защитником
Be Soccer
Мадридский "Атлетико" продлил трудовое соглашение с защитником команды Стефаном Савичем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, контракт с 33-летним черногорцем был продлён до июня 2025 года посредством активации автоматического пункта о продлении соглашения.
Срок действия предыдущего контракта Савича истекал в конца этого сезона.
В нынешнем сезоне Стефан провёл в составе "матрасников" 21 поединок, не отличившись результативными действиями.
????⚪️ Stefan Savić contract has been extended until June 2025 by automatic clause into his Atlético Madrid deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2024
His deal was originally valid until the end of this season. pic.twitter.com/RaCQNdPr55
Популярное сейчас
- Лунин получил средние оценки за ответный матч с РБ Лейпциг
- ЛЧ. Реал - РБ Лейпциг 1:1. Двойной праздник в Мадриде
- Реал Мадрид – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
- Арбитр матча Валенсия – Реал дал финальный свисток за секунду до третьего гола Мадрида. Беллингем удален за протесты
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО