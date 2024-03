Источник: Атлетико продлил контракт с ключевым защитником

Мадридский "Атлетико" продлил трудовое соглашение с защитником команды Стефаном Савичем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт с 33-летним черногорцем был продлён до июня 2025 года посредством активации автоматического пункта о продлении соглашения.

Срок действия предыдущего контракта Савича истекал в конца этого сезона.

В нынешнем сезоне Стефан провёл в составе "матрасников" 21 поединок, не отличившись результативными действиями.

