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Источник: Атлетико продлил контракт с ключевым защитником

Испания

Мадридцы продлевают соглашение с опытным защитником

Источник: Атлетико продлил контракт с ключевым защитником

Be Soccer

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Мадридский "Атлетико" продлил трудовое соглашение с защитником команды Стефаном Савичем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт с 33-летним черногорцем был продлён до июня 2025 года посредством активации автоматического пункта о продлении соглашения.

Срок действия предыдущего контракта Савича истекал в конца этого сезона.

В нынешнем сезоне Стефан провёл в составе "матрасников" 21 поединок, не отличившись результативными действиями.

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Опубликовал: Александр Бураков
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