  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико продлил контракт с 34-летним экс-защитником Челси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико продлил контракт с 34-летним экс-защитником Челси

Испания

Мадридцы занялись продлением истекающих соглашений

Атлетико продлил контракт с 34-летним экс-защитником Челси

The Athletic

Новина українською

Защитник мадридского "Атлетико" Сесар Аспиликуэта продлил трудовое соглашение со столичным клубом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter), 34-летний латераль уже подписал новый контракт с "матрасниками", рассчитанный до июня 2025 года.

Напомним, что вчера также появлялась информация о продлении контракта со Стефаном Савичем.

Аспиликуэта перешёл в "Атлетико" на правах свободного агента минувшим летом.

По теме
yellow-arrow
Барселона презентовала новый комплект формы, приуроченный к Международному женскому дню
yellow-arrow
"Кто такой Мбаппе"? Перес отреагировал на слухи о возможном переходе звезды ПСЖ в Реал
yellow-arrow
Барселона — Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.03.2024
Атлетико (Мадрид) Сесар Аспиликуэта контракт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости