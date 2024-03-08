Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико продлил контракт с 34-летним экс-защитником Челси
Мадридцы занялись продлением истекающих соглашений
The Athletic
Защитник мадридского "Атлетико" Сесар Аспиликуэта продлил трудовое соглашение со столичным клубом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter), 34-летний латераль уже подписал новый контракт с "матрасниками", рассчитанный до июня 2025 года.
Напомним, что вчера также появлялась информация о продлении контракта со Стефаном Савичем.
Аспиликуэта перешёл в "Атлетико" на правах свободного агента минувшим летом.
????⚪️???? César Azpilicueta has already signed his contract extension until June 2025 at Atlético Madrid.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2024
Same for Stefan Savić, as reported this morning. pic.twitter.com/W10xJoMyJd
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08 марта 2024
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина не играет, но продолжает падать
- Глава КДК УАФ: Задержка начала матча является нарушением регламентных норм
- Стали известны главные цели Барселоны на лето
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО