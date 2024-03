200 голов Яго Аспаса, или Как ливерпульский неудачник стал живой легендой Галисии

Свой 200-й гол за "Сельту" Яго Аспас забил 25 февраля в ворота "Кадиса".

Типичный мяч для нападающего – прострел с фланга, Яго вовремя сместился и пальнул с левой. Без шансов для Ледесмы.

По большому счету, не имел их и тер Штеген неделей раньше. Там Аспас исполнил в похожей манере еще и с рикошетом от ноги Жюля Кунде.

Фанаты "Сельты" не скрывают своего восхищения. Они говорят, что Яго – клей, скрепляющий коллектив, и просят его завершить здесь карьеру. Аспасу уже 36, так что разговоры о финише законны. Между тем, у него самого еще есть планы на следующий год.

***

В истории Ла Лиги только шесть игроков забивали 200 голов за один клуб за пределами "Реала" и "Барсы".

Тельмо Сарра из Бильбао, Мундо из "Валенсии", Арса и Кампаналь из "Севильи" завершили еще до победы Испании на Евро-64. В 80-х к ним присоединился Кини, легенда "Спортинга", поигравшая с Марадоной в "Барселоне". Ну, и теперь Яго.

Надо ли говорить, что он тоже лучший бомбардир в истории "Сельты" и ее лучший ассистент?

В Виго его обожают. Здесь помнят, как 9-летний Яго пришел в школу "Кельтов" со словами, что все отдаст за клуб и даже не заведет себе девушку из Ла-Коруньи, поскольку там играет "Депортиво".

August 2002: a young Iago Aspas as part of the Celta Vigo youth team.



