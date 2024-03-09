200 голов Яго Аспаса, или Как ливерпульский неудачник стал живой легендой Галисии

Свой 200-й гол за "Сельту" Яго Аспас забил 25 февраля в ворота "Кадиса".

Типичный мяч для нападающего – прострел с фланга, Яго вовремя сместился и пальнул с левой. Без шансов для Ледесмы.

По большому счету, не имел их и тер Штеген неделей раньше. Там Аспас исполнил в похожей манере еще и с рикошетом от ноги Жюля Кунде.

Фанаты "Сельты" не скрывают своего восхищения. Они говорят, что Яго – клей, скрепляющий коллектив, и просят его завершить здесь карьеру. Аспасу уже 36, так что разговоры о финише законны. Между тем, у него самого еще есть планы на следующий год.

“Я собираюсь продолжать бороться. У меня осталась концовка этого сезона и следующий. Я хочу попробовать выиграть как можно больше, и я не сдамся после первого нокдауна. Это мой месседж”.

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В истории Ла Лиги только шесть игроков забивали 200 голов за один клуб за пределами "Реала" и "Барсы".

Тельмо Сарра из Бильбао, Мундо из "Валенсии", Арса и Кампаналь из "Севильи" завершили еще до победы Испании на Евро-64. В 80-х к ним присоединился Кини, легенда "Спортинга", поигравшая с Марадоной в "Барселоне". Ну, и теперь Яго.

Надо ли говорить, что он тоже лучший бомбардир в истории "Сельты" и ее лучший ассистент?

В Виго его обожают. Здесь помнят, как 9-летний Яго пришел в школу "Кельтов" со словами, что все отдаст за клуб и даже не заведет себе девушку из Ла-Коруньи, поскольку там играет "Депортиво".

August 2002: a young Iago Aspas as part of the Celta Vigo youth team.



????Photo: @gradaderio pic.twitter.com/daZf6E6UIU — Brendan Boyle (@BrendyBoyle) August 10, 2020

Сам Аспас родился в Моанье, что на другом берегу Рио-де-Виго; всего в 30 минутах езды от "Балаидоса".

Он так хотел играть на этом стадионе, что едва себя контролировал. Когда тренеры академии пару раз подряд его проигнорировали, Яго забрал вещи и уехал в соседний "Рапидо де Бузас", откуда вернулся с извинениями и в слезах.

Ну, и самое вкусное – дебют. 6 июня 2009-го в предпоследнем туре Сегунды "Сельта" принимала "Алавес". Только победа спасала "Кельтов" от вылета и неизбежного банкротства, ведь клуб насобирал 80 млн долгов. Яго тогда вышел на 59-й минуте, свой первый гол забил на 80-й, а когда "Алавес" сравнял, добавил к нему второй на 94-й.

Комментатор на галисийском ТВ сорвался на крик: "Это сон! Так не бывает! Уверен, это парень зажжет еще много раз! Какой способ заявить о себе!"

А Яго тем временем уже перепрыгнул рекламные щиты и неистово бежал к трибунам.

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Это спасение было первым из многих для него на "Балаидосе".

В сезоне-2011/12 Аспас сыграл ключевую роль в возвращении в Примеру, забив 23 гола при 28 выходах в старте.

Ну, а уже в следующем году Яго в сольном проходе отдал голевую на Начо Инсу в последнем туре с "Эспаньолом", что спасло "Кельтов" от вылета.

Это тогда его купил "Ливерпуль" за 7,7 млн фунтов. Катастрофическая была история, вы точно ее помните. Хуже на "Энфилд" перебирался разве что Эль-Хаджи Диуф.

Единственный гол за красных Аспас забил в Кубке "Олдхэму", а его главным хайлайтом в АПЛ навсегда остался угловой в матче с "Челси", где Стивен Джеррард фатально подскользнулся и лишил своих шансов на титул. Слова здесь лишние – это надо видеть.

Сам Яго говорит, что провалился, поскольку впервые в жизни надолго покинул дом, не мог привыкнуть.

Его друг Альберто Морено вспоминает, что Аспасу не подошла жизнь в Англии. Яго даже советовал защитнику оставаться в Испании, потому что "в Севилье условия намного лучше".

Ну, и самый фундаментальный вопрос – зачем его вообще брали? В том чемпионате Луис Суарес забил 31 гол, Дэнни Старридж - 21, на подъеме был Рахим Стерлинг. Тренер Брендан Роджерс не хотел Аспаса – боссы это провернули без его ведома, увлекшись утопией Moneyball.

Только у Клоппа хватило авторитета, чтобы отговорить Ливерпуль от подобных историй — и результаты немедленно поползли вверх.

Ну, а Яго еще год помучился в аренде в "Севилье", полируя скамейку за Баккой, а потом вернулся в "Сельту", где оформил дубль в ворота "Барселоны" так легко, будто и никуда не уходил.

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Впоследствии "Реал" за ним приходил в 2018-м, а китайцы гарантировали 7 млн чистыми в год, но Аспас всегда говорил "нет".

Яго перевел в дополнительное время матч с "Шахтером", который "Сельта" в конце концов выиграла, и дотянул ее до полуфинала Лиги Европы.

Когда же в сезоне-2018/19 Аспас получил травму, "Кельты" почти вылетели из Ла Лиги. Без своего лидера команда забивала на 64% меньше голов, пропускала на 17% больше и набирала на 76% меньше очков. XG обвалился с 1,41 до 0,69.

Что делать? Яго форсировал восстановление, вышел на "Вильярреал" и еще на уколах при счете 0:2 забил дважды, вырвав для своих победу. Ну, а общей сложности он тогда наколотил 10 мячей в 9 последних турах — и так "Кельты" финишировали 17-ми.

“У “Сельты” нет выбора, кроме как страдать. Мы на 99% страдаем и на 1% нам везет. Вы должны бороться с этими 99% в течение 89 минут, чтобы получить минуту радости”, - эту философию Аспас пытался передать молодым, но тщетно.



Партнеры Аспаса в сезоне-2023/24 почти не забивали за "Сельту". Графика - theathletic.com Партнеры Аспаса в сезоне-2023/24 почти не забивали за "Сельту". Графика - theathletic.com

Мина, Систо, Нолито, Браис — все ушли, но самым болезненным стало решение Габри Вейги. Тот не просто отверг скромное предложение "Сельты", но и не стал ждать самого "Реала", выбрав немедленные саудовские нефтедоллары.

Когда-то в Ла Лиге каждый маленький клуб имел своего маэстро - Валерон и "Депор", Хоакин и "Бетис", Мичел и "Райо". Сейчас Аспас остался один.

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Ему все сложнее бороться с возрастом, само собой.

В позапрошлом сезоне Яго забил 18 голов, в прошлом — 12, в текущем — всего 5.

Осенью Аспас впервые в карьере не забивал в течение 2000 минут, и для дебютного гола в сезоне ему понадобились целых 30 ударов. Это при том, что за предыдущие 6 сезонов Яго забил на 19 голов больше, чем ожидала статистика.



Результативность Аспаса падает. Графика - theathletic.com Результативность Аспаса падает. Графика - theathletic.com

“Он годами забивал много, делает это по инерции. Во время нашего последнего разговора я сказал Яго, чтобы продолжал делать то, что всегда”, - уверяет Рафа Бенитес.

Тем не менее, тренер все чаще оставляет ветерана в запасе, что нервирует публику. "Балаидос" уже не раз освистывал Рафу.

Тем временем Аспас постепенно адаптируется к старости — больше отдает, начинает голевые атаки, выводит партнеров на удары иногда по 3-4 раза за матч, как это было недавно с "Хетафе".

В Виго собрались перспективные нападающие — Тассос Дувикас был лучшим бомбардиром прошлой Эредивизи, Юрген Странд Ларсен уже стоит 15 млн, а у Тадео Альенде была хорошая пресса в Аргентине. Тем не менее, когда команда опустилась на 17-е место, Аспас из последних сил взялся за голы сам.

“Я поздно начал играть, пришел в элиту только в 25 лет. Думаю, это даст мне немного времени”.

Вместе с тем Яго признается, что уже поступил на спортивный менеджмент, хочет заниматься скаутингом, и мы точно знаем для какого клуба.

"Аспас - это и есть "Сельта", а "Сельта" - это Аспас", - уверяет журналиста фанат на "Балаидосе", и то, что команда параллельно уступает, лишь придает его словам вес. В этом вся карьера Яго – не выигрывать трофеи, а спасать от беды свою детскую мечту.

И хотите прогноз? Пока Аспас играет, никуда “Сельта” не вылетит, ставьте на это все деньги. Настоящие проблемы у “Кельтов” начнутся в момент, когда их талисман повесит бутсы на гвоздь.