Примера. Валенсия - Хетафе 1:0. Шедевр Уго Дуро, 70 минут Яремчука

От матча "Валенсии" с "Хетафе" вряд ли можно было ожидать острого зрелища, однако игра была напряженной и нервной, и команде Романа Яремчука надо было хорошо поработать, чтобы взять три очка.

"Хетафе" проводил матч без Гринвуда и Майораля, что конечно сказалось на качестве атак гостей. Однако именно "Хетафе" создал больше моментов, выполнил больше ударов, и превзошел "Лос Чес" в показателе xG. И все же в футболе побеждает не статистика, а индивидуальное качество или сыгранность. Кипер "Валенсии" Мамардашвили сделал два прекрасных сейва, а единственный гол в матче забил Уго Дуро, изящно перебросив Сорию при выходе он-на-один.

Роману Яремчуку было сложно. Украинца крепко держали защитники "Хетафе", приходилось больше работать на команду, чем создавать что-то для себя. У нападающего сборной Украины не было ни одного удара, и на 71-й минуте он был заменен, когда "Валенсии" надо было удерживать раухнок.

"Валенсия" после этой победы на восьмом месте, "Хетафе" – одиннадцатый.

Примера, 28-й тур. Валенсия, "Месталья"

"Валенсия" – "Хетафе" 1:0

Гол: Дуро 40

"Валенсия": Мамардашвили – Фулькье, Москера, Озкаджар, Гайя – Перес (Гонсалес 59), Пепелу, Герра (Коррея 84), Канос (Лопес 59) – Дуро (Амалла 84), Яремчук (Гильямон 71)

"Хетафе": Сория – Альварес, Альдерете (Рико 71), Джене, Иглесиас (Сантьяго 84) – Мата, Мориба (Мартин 62), Милья, Аленья (Кармона 61) – Латаса, Максимович (Родригес 84)

Предупреждения: Пепелу 67, Гильямон 90 – Мориба 43, Кармона 78, Джене 82