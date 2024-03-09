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Примера. Валенсия - Хетафе 1:0. Шедевр Уго Дуро, 70 минут Яремчука
Команда украинца берет три очка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
От матча "Валенсии" с "Хетафе" вряд ли можно было ожидать острого зрелища, однако игра была напряженной и нервной, и команде Романа Яремчука надо было хорошо поработать, чтобы взять три очка.
"Хетафе" проводил матч без Гринвуда и Майораля, что конечно сказалось на качестве атак гостей. Однако именно "Хетафе" создал больше моментов, выполнил больше ударов, и превзошел "Лос Чес" в показателе xG. И все же в футболе побеждает не статистика, а индивидуальное качество или сыгранность. Кипер "Валенсии" Мамардашвили сделал два прекрасных сейва, а единственный гол в матче забил Уго Дуро, изящно перебросив Сорию при выходе он-на-один.
Роману Яремчуку было сложно. Украинца крепко держали защитники "Хетафе", приходилось больше работать на команду, чем создавать что-то для себя. У нападающего сборной Украины не было ни одного удара, и на 71-й минуте он был заменен, когда "Валенсии" надо было удерживать раухнок.
"Валенсия" после этой победы на восьмом месте, "Хетафе" – одиннадцатый.
Примера, 28-й тур. Валенсия, "Месталья"
"Валенсия" – "Хетафе" 1:0
Гол: Дуро 40
"Валенсия": Мамардашвили – Фулькье, Москера, Озкаджар, Гайя – Перес (Гонсалес 59), Пепелу, Герра (Коррея 84), Канос (Лопес 59) – Дуро (Амалла 84), Яремчук (Гильямон 71)
"Хетафе": Сория – Альварес, Альдерете (Рико 71), Джене, Иглесиас (Сантьяго 84) – Мата, Мориба (Мартин 62), Милья, Аленья (Кармона 61) – Латаса, Максимович (Родригес 84)
Предупреждения: Пепелу 67, Гильямон 90 – Мориба 43, Кармона 78, Джене 82
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