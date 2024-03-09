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Примера. Гранада - Реал Сосьедад 2:3. Фаворит взял свое
Не простой матч для сан-себастьянцев
Фото: пресслужби ФК "Реал Сосьедад"
Сегодня явный аутсайдер на бумаге дал бой потенциальному фавориту. Уже на 19-й минуте поединка благодаря Факундо Пелистре хозяева заработали 11-метровый, который удачно реализовал Узуни. Да и в целом, начало поединка прошло за "Гранадой". Своим первым ударом в исполнении Садика после углового "Реал" сравнял счет в матче.
Голом в раздевалку снова отметился Узуни и после перерыва Сан-Себастьянцы снова были вынуждены играть в догонялки. Иманоль Альгуасиль удачно провел замены. На поле вышел Тирни, который заменил Галана, а также Андре Силва, который поменял автора забитого гола. Именно эти двое и сделали дальнейший результат команды.
Сначала левый защитник "Арсенала" отдал ассист на Ле Норманда, а позже Андре Силва поставил точку в матче, организовав камбэк для Сосьедада.
Таким образом "Сан-Себастьянцы" вырывают важную победу, что является необходимым, учитывая их в последнее время не стабильную игру. "Гранада" же в этом сезоне - один из кандидатов на вылет. Хотя, игру сегодня они показали действительно качественную.
28-й тур Примеры. Стадион Лос Карменес
"Гранада" - "Реал Сосьедад" - 2:3
Голы: Узуни 21(п), 45+3, - Садик 33, Ле Норман 80, Силва 85
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