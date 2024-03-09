Примера. Гранада - Реал Сосьедад 2:3. Фаворит взял свое

Сегодня явный аутсайдер на бумаге дал бой потенциальному фавориту. Уже на 19-й минуте поединка благодаря Факундо Пелистре хозяева заработали 11-метровый, который удачно реализовал Узуни. Да и в целом, начало поединка прошло за "Гранадой". Своим первым ударом в исполнении Садика после углового "Реал" сравнял счет в матче.

Голом в раздевалку снова отметился Узуни и после перерыва Сан-Себастьянцы снова были вынуждены играть в догонялки. Иманоль Альгуасиль удачно провел замены. На поле вышел Тирни, который заменил Галана, а также Андре Силва, который поменял автора забитого гола. Именно эти двое и сделали дальнейший результат команды.

Сначала левый защитник "Арсенала" отдал ассист на Ле Норманда, а позже Андре Силва поставил точку в матче, организовав камбэк для Сосьедада.

Таким образом "Сан-Себастьянцы" вырывают важную победу, что является необходимым, учитывая их в последнее время не стабильную игру. "Гранада" же в этом сезоне - один из кандидатов на вылет. Хотя, игру сегодня они показали действительно качественную.

28-й тур Примеры. Стадион Лос Карменес

"Гранада" - "Реал Сосьедад" - 2:3

Голы: Узуни 21(п), 45+3, - Садик 33, Ле Норман 80, Силва 85