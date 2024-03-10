Реал Мадрид – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура чемпионата Испании

UA-Футбол организует комментарий поединка 28-го тура Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Сельтой" из Виго.

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У "сливочных" все под контролем. Да, "Жирона" дышит в спину, "Барселона" тоже все еще жива, но у мадридцев есть поединок в запасе, да и в целом они на ходу. А в воротах у "королевского" клуба – украинец Андрей Лунин. Отыграет ли наш вратарь на ноль? Легко ли справится "Реал"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 10 марта – в 19:25 по киевскому времени.