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Барселона собирается подписать центрфорварда Баварии

Испания
Обновлено

За ним также следят клубы АПЛ, Серии А и Саудовской Аравии

Барселона собирается подписать центрфорварда Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" собирается подписать центрфорварда "Баварии" Чупо-Мотинга. Об этом сообщает Sport.es.

Как говорится в издании, контракт 34-летнего Чупо-Мотинга действует до июня 2024 года, и камерунский нападающий не собирается продлевать его, причиной такого решения стало уменьшение игрового времени с приходом Харри Кейна. Сейчас за ним следят команды из АПЛ, Серии А и Саудовской Аравии, но больше всего интерес проявляет "Барселона", ведь из-за финансовых проблем "сине-гранатовые" могут заключать контракты только со свободными агентами.

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Напомним, за этот сезон Эрик Чупо-Мотинг сыграл в 27 матчах во всех турнирах, где отличился 3 голами и 1 результативной передачей.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Эрик-Максим Чупо-Мотинг
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Algrab (Костопiль)
10.03.2024 в 12:10
"свіжа" кров...
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Комментарии 1
Algrab (Костопiль)
10.03.2024 в 12:10
"свіжа" кров...
Ответить
0
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