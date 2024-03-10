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Барселона собирается подписать центрфорварда Баварии
За ним также следят клубы АПЛ, Серии А и Саудовской Аравии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" собирается подписать центрфорварда "Баварии" Чупо-Мотинга. Об этом сообщает Sport.es.
Как говорится в издании, контракт 34-летнего Чупо-Мотинга действует до июня 2024 года, и камерунский нападающий не собирается продлевать его, причиной такого решения стало уменьшение игрового времени с приходом Харри Кейна. Сейчас за ним следят команды из АПЛ, Серии А и Саудовской Аравии, но больше всего интерес проявляет "Барселона", ведь из-за финансовых проблем "сине-гранатовые" могут заключать контракты только со свободными агентами.
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Напомним, за этот сезон Эрик Чупо-Мотинг сыграл в 27 матчах во всех турнирах, где отличился 3 голами и 1 результативной передачей.
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