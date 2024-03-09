Браво, Ямаль! Барселона — Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча
Вымученные три очка каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Барселона" на своем поле с трудом дожала "Мальорку" благодаря голу в сольном проходе от 16-летнего Ламина Ямаля.
В лучших традициях Месси прошел и ударил с левой каталонский школьник, у него большое будущее. Ну, а настоящее у "Барсы" таково, что она вторая в таблице — впереди только "Реал", до которого еще 5 очков.
28-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" - "Мальорка" - 1:0
Гол: Ямаль, 73
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