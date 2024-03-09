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Браво, Ямаль! Барселона — Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Вымученные три очка каталонцев

Браво, Ямаль! Барселона — Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" на своем поле с трудом дожала "Мальорку" благодаря голу в сольном проходе от 16-летнего Ламина Ямаля.

В лучших традициях Месси прошел и ударил с левой каталонский школьник, у него большое будущее. Ну, а настоящее у "Барсы" таково, что она вторая в таблице — впереди только "Реал", до которого еще 5 очков.

28-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Ямаль, 73

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