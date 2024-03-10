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Камавинга: Анчелотти сказал, что собирается танцевать со мной, когда я забью следующий гол

Испания
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Камавинга: Анчелотти сказал, что собирается танцевать со мной, когда я забью следующий гол

Фото: twitter.com/equipedefrance

Новина українською

Полузащитник "Реала" Эдуарду Камавинга в мадридской команде закрывал множество позиций. Болельщики шутят, что игрок мог бы и голкипера заменить. Сам Камавинга не против и такой ситуации.

Даже если они заставят меня играть во вратаря, я буду играть во вратаря!

Француз также рассказывает о важности физической выносливости в современном футболе и взаимопонимании с Карло Анчелотти.

У меня есть много примеров в футболе, например Криштиану Роналду. Самое главное - иметь долголетие в футболе, а это значит работать в зале и заботиться о своем теле. Карло Анчелотти сказал, что собирается танцевать со мной, когда я забью следующий гол. Не знаю, когда, но он собирается танцевать.

В этом сезоне Камавинга сыграл за "Реал" 30 матчей, отдал 1 ассист и заработал 7 желтых карточек. Голами, пока что, не отмечался.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Эдуарду Камавинга
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Источник:
as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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