Примера. Лас-Пальмас - Атлетик 0:2. Борьба за Лигу Чемпионов продолжается

Примера. 28-й тур

"Лас-Пальмас" - "Атлетик" 0:2

Голы: Гурусета 31, Коко (автогол) 66

"Лас-Пальмас": Альваро Вальес, Араухо (Б. Рамирес 80), Коко, Мармоль, Кардона, Мунир Эль-Хаддади (Кардона 80), Хавьер Муньос, Кампанья (Луаодис 56), Кириан, Молейро (Марвин 56), С. Рамирес (Пехиньо 87)

"Атлетик": Симон, де Маркос (Лекуэ 70), Вивиан, Паредес, Берчиче (Альварес 74), Прадос Диас, Руис де Галаррета, И. Уильямс, Сансет (Гомес 62), Н. Уильямс (Беренгер 70), Гурусета (Гарсия 75)

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A solid win to stay on track in the race for a European place.



???? Great work, lads!#LasPalmasAthletic #AthleticClub ???? pic.twitter.com/7XB9Yw5Kls — Athletic Club (@Athletic_en) March 10, 2024

"Атлетик" в последних матчах Ла Лиги проиграл "Бетису" и сыграл вничью с "Барселоной". А для того чтобы быть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне необходимо побеждать. Игра 28-го тура с "Лас-Пальмасом" была очень важной для команды Эрнесто Вальверде. Ведь соперник - крепкий середняк, который претендует на еврокубки. Поэтому на простой матч никто не надеялся.

Хозяева, в своем стиле, больше владели мячом. Но что с того владения, если один точный удар соперника превращается в гол. Так забил на 31-й минуте Гурусета - лучший бомбардир "Атлетика". Он с близкого расстояния головой переправил мяч в нижний угол ворот. А вот у "Лас-Пальмаса" с ударами были проблемы - ни одного в створ ворот.

Похожую ситуацию мы видели и во втором тайме. Забить удалось снова "львам". А если быть точнее, в собственные ворота переправил мяч защитник хозяев Коко. В этом тайме показатель владения снарядом у "Лас-Пальмаса" достиг отметки 79%. Правда, когда не попадаешь в створ ворот - не победишь. Единственный реальный шанс возник только в компенсированное время. Кардона выбежал на свидание с голкипером, но Симон разгадал намерения соперника.

"Атлетик" добывает важные 3 очка. Сейчас команда на 5-м месте с 53-мя очками. У ближайшего "Атлетико" - 55 баллов. "Лас-Пальмас" остается на 9-й позиции.