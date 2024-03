Примера. Лас-Пальмас - Атлетик 0:2. Борьба за Лигу Чемпионов продолжается

Примера. 28-й тур

"Лас-Пальмас" - "Атлетик" 0:2

Голы: Гурусета 31, Коко (автогол) 66

"Лас-Пальмас": Альваро Вальес, Араухо (Б. Рамирес 80), Коко, Мармоль, Кардона, Мунир Эль-Хаддади (Кардона 80), Хавьер Муньос, Кампанья (Луаодис 56), Кириан, Молейро (Марвин 56), С. Рамирес (Пехиньо 87)

"Атлетик": Симон, де Маркос (Лекуэ 70), Вивиан, Паредес, Берчиче (Альварес 74), Прадос Диас, Руис де Галаррета, И. Уильямс, Сансет (Гомес 62), Н. Уильямс (Беренгер 70), Гурусета (Гарсия 75)

???? ????????????????-????????????????



A solid win to stay on track in the race for a European place.



???? Great work, lads!#LasPalmasAthletic #AthleticClub ???? pic.twitter.com/7XB9Yw5Kls