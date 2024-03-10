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Без сопротивления. Реал - Сельта 4:0. Видеообзор матча

Испания
Обновлено

Реал - Сельта ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Без сопротивления. Реал - Сельта 4:0. Видеообзор матча

Фото: Getty Images

Новина українською

Мадридский "Реал" продолжает лидировать в чемпионате Испании. Сегодня "сливочные" без проблем разобрались с аутсайдером со счетом 4:0 и закрепили позиции в таблице. Сейчас подопечные Анчелотти впереди "Жироны" на 7 очков, несмотря на нестабильный набор очков в последнее время - 3 победных матча из последних 5.

Очередной гол Винисиуса, два автогола соперника, также дебютным голом отметился Арда Гюлер, поставив точку на последних минутах матча.

Чемпионат Испании, 28 тур
"Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)
Главный арбитр: Марио Мелеро Лопес
"Реал" (Мадрид) - "Сельта" (Виго) 4:0
Голы: Винисиус Жуниор 21, Гвайта 79 (авт.), Домингес 88 (авт.), Гюлер 90+4

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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