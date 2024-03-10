Без сопротивления. Реал - Сельта 4:0. Видеообзор матча

Мадридский "Реал" продолжает лидировать в чемпионате Испании. Сегодня "сливочные" без проблем разобрались с аутсайдером со счетом 4:0 и закрепили позиции в таблице. Сейчас подопечные Анчелотти впереди "Жироны" на 7 очков, несмотря на нестабильный набор очков в последнее время - 3 победных матча из последних 5.

Очередной гол Винисиуса, два автогола соперника, также дебютным голом отметился Арда Гюлер, поставив точку на последних минутах матча.

Чемпионат Испании, 28 тур

"Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Марио Мелеро Лопес

"Реал" (Мадрид) - "Сельта" (Виго) 4:0

Голы: Винисиус Жуниор 21, Гвайта 79 (авт.), Домингес 88 (авт.), Гюлер 90+4