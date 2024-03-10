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Испания теряет Браима Диаза. Футболист Реала решил играть за сборную Марокко

Испания

Теперь остается ждать вызова в сборную

Испания теряет Браима Диаза. Футболист Реала решил играть за сборную Марокко

Morocco football news

Новина українською

Браим Диас будет играть за Марокко, а не за Испанию. Игрок принял решение, о котором вскоре объявит официально, об этом сообщил Фабрицио Романо.

Испанские СМИ подтвердили, что марокканская федерация была уведомлена о решении игрока мадридского "Реала". Теперь полузащитнику "сливочных" остается ждать вызова в ряды сборной. Это может произойти во время домашних товарищеских поединков, которые пройдут 22 и 26 марта против Англолы и Мавритании соответственно.

Браима Диаза с Марокко связывает бабушка по отцовской линии, которая как раз родилась в этой стране.

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Испания Марокко Браим Диас
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Источник:
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Опубликовал: Владислав Шарапа
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