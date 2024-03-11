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Мичел ответил отказом на предложение возглавить Челси. СМИ назвали причины

Испания
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У тренера Цыганкова и Довбика другие планы

Мичел ответил отказом на предложение возглавить Челси. СМИ назвали причины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес не намерен покидать каталонский клуб в ближайшее лето.

По информации AS, в услугах специалиста заинтересован "Челси". В связи с этим руководство "синих" отправилось в Испанию, чтобы попробовать переманить Мичела в Лондон.

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Однако, сам наставник ответил отказом. Отмечается, что в планы Мичела входит как можно удачно выступить с "Жироной" в Лиге чемпионов, после чего он надеется рассмотрить потенциальное предложение от "Манчестер Сити" в случае ухода Хосепа Гвардиолы с нынешней должности.

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Мичел Санчес Челси (Лондон) Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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