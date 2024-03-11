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Мичел ответил отказом на предложение возглавить Челси. СМИ назвали причины
У тренера Цыганкова и Довбика другие планы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес не намерен покидать каталонский клуб в ближайшее лето.
По информации AS, в услугах специалиста заинтересован "Челси". В связи с этим руководство "синих" отправилось в Испанию, чтобы попробовать переманить Мичела в Лондон.
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Однако, сам наставник ответил отказом. Отмечается, что в планы Мичела входит как можно удачно выступить с "Жироной" в Лиге чемпионов, после чего он надеется рассмотрить потенциальное предложение от "Манчестер Сити" в случае ухода Хосепа Гвардиолы с нынешней должности.
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