Де Пауль: В Мадриде большинство людей болеет за Атлетико. Реал - это больше про маркетинг

Полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго Де Пауль вспомнил времена своих выступлений за аргентинский "Расинг".

"Атлетико" очень похож на "Расинг" по своей страсти. У "Реала" гораздо больший маркетинг по всему миру, но в Мадриде и его окрестностях большинство являются фанатами "Атлетико".

Наши болельщики очень страстные - немного похоже на то, как в "Расинге". Это меняет ваш день, вашу работу и ваше настроение. Когда выигрываешь - всё невероятно, а когда проигрываешь - это чувствуется", - приводит слова хавбека Atletico Universe в социальной сети X.