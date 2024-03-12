  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Де Пауль: В Мадриде большинство людей болеет за Атлетико. Реал - это больше про маркетинг
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Пауль: В Мадриде большинство людей болеет за Атлетико. Реал - это больше про маркетинг

Испания

Интересные наблюдения аргентинского хавбека матрасников

Де Пауль: В Мадриде большинство людей болеет за Атлетико. Реал - это больше про маркетинг

Фото: twitter.com/rodridepaul

Новина українською

Полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго Де Пауль вспомнил времена своих выступлений за аргентинский "Расинг".

"Атлетико" очень похож на "Расинг" по своей страсти. У "Реала" гораздо больший маркетинг по всему миру, но в Мадриде и его окрестностях большинство являются фанатами "Атлетико".

Наши болельщики очень страстные - немного похоже на то, как в "Расинге". Это меняет ваш день, вашу работу и ваше настроение. Когда выигрываешь - всё невероятно, а когда проигрываешь - это чувствуется", - приводит слова хавбека Atletico Universe в социальной сети X.

Де Пауль - воспитанник "Расинга". Контракт аргентинца с "матрасниками" рассчитан до лета 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Цыганков попал в символическую сборную тура Ла Лиги
yellow-arrow
Левандовский: Сейчас уже другое поколение - появился инстаграм, соцсети. Давление стало огромно
yellow-arrow
Еврокубки, Динамо – Заря, Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Родриго де Пауль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости