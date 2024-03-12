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Де Пауль: В Мадриде большинство людей болеет за Атлетико. Реал - это больше про маркетинг
Интересные наблюдения аргентинского хавбека матрасников
Фото: twitter.com/rodridepaul
Полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго Де Пауль вспомнил времена своих выступлений за аргентинский "Расинг".
"Атлетико" очень похож на "Расинг" по своей страсти. У "Реала" гораздо больший маркетинг по всему миру, но в Мадриде и его окрестностях большинство являются фанатами "Атлетико".
Наши болельщики очень страстные - немного похоже на то, как в "Расинге". Это меняет ваш день, вашу работу и ваше настроение. Когда выигрываешь - всё невероятно, а когда проигрываешь - это чувствуется", - приводит слова хавбека Atletico Universe в социальной сети X.
Де Пауль - воспитанник "Расинга". Контракт аргентинца с "матрасниками" рассчитан до лета 2026 года.
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