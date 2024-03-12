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Иньеста - об уходе Хави из Барселоны: Если он решил уйти, то только во благо клуба
Легенда "сине-гранатовых" - о бывшем одноклубнике
El Español
Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за "Эмирейтс", прокомментировал решение Хави покинуть "Барселону" по окончании нынешнего сезона.
"Я страдаю вместе с ним. Как болельщик и как друг. Я знаю, как много он вложил в свою тренерскую работу в "Барсе", и как сильно он заботился об этом клубе.
Он питает к нему невероятную страсть, и никто так сильно не желает команде лучшего, как он. Он делает всё это не для себя или ради личной славы, а потому, что любит клуб. Понятно, что если он решил уйти в отставку, то это только во благо "Барсы", — сказал испанец.
Хави и Иньеста выступали вместе в составе "Барселоны" с 2002 по 2015 годы.
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