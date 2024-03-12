Иньеста - об уходе Хави из Барселоны: Если он решил уйти, то только во благо клуба

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за "Эмирейтс", прокомментировал решение Хави покинуть "Барселону" по окончании нынешнего сезона.

"Я страдаю вместе с ним. Как болельщик и как друг. Я знаю, как много он вложил в свою тренерскую работу в "Барсе", и как сильно он заботился об этом клубе.

Он питает к нему невероятную страсть, и никто так сильно не желает команде лучшего, как он. Он делает всё это не для себя или ради личной славы, а потому, что любит клуб. Понятно, что если он решил уйти в отставку, то это только во благо "Барсы", — сказал испанец.