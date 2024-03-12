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Официально: Бенитес уволен с должности главного тренера Сельты
Разгром от Реала стал последней каплей для руководства клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Сельты" официально объявила о прекращении сотрудничества с Рафаэлем Бенитесом.
В прощальном пресс-релизе галисийский клуб поблагодарил 63-летнего специалиста и его тренерский штаб за работу, а также пожелала успехов в будущем.
Напомним, Бенитес возглавил "Сельту" летом прошлого года. По окончании 28-го тура "кельты" занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, находясь в расстоянии трёх очков до зоны вылета.
???????????????????????????? ???? Rafa Benítez y el RC Celta separan sus caminos.— RC Celta (@RCCelta) March 12, 2024
Nuestro más sincero agradecimiento a @rafabenitezweb y su cuerpo técnico por la implicación, honestidad y profesionalidad que han mostrado desde su llegada al club.
¡Mucha suerte y éxito en el futuro!
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