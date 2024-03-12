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Официально: Бенитес уволен с должности главного тренера Сельты

Испания

Разгром от Реала стал последней каплей для руководства клуба

Официально: Бенитес уволен с должности главного тренера Сельты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Сельты" официально объявила о прекращении сотрудничества с Рафаэлем Бенитесом.

В прощальном пресс-релизе галисийский клуб поблагодарил 63-летнего специалиста и его тренерский штаб за работу, а также пожелала успехов в будущем.

Напомним, Бенитес возглавил "Сельту" летом прошлого года. По окончании 28-го тура "кельты" занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, находясь в расстоянии трёх очков до зоны вылета.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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