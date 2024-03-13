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Хави: Если бы мы проиграли Наполи, все писали бы, что я должен уйти
Тренер испанского клуба поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу в матче Лиги Чемпионов против "Наполи".
"Я ухожу в июне. Для "Барсы" настало время перемен. Перед игрой говорили, что против больших команд мы не справляемся, а посмотри на сегодняшний день...
Если бы мы проиграли "Наполи", все писали бы, что я должен уйти, и оказался бы на улице!"
Напомним, что 12 марта "Барселона" победила "Наполи" в матче Лиги чемпионов со счетом 3:1.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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