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Хави: Если бы мы проиграли Наполи, все писали бы, что я должен уйти

Испания

Тренер испанского клуба поделился своими мыслями

Хави: Если бы мы проиграли Наполи, все писали бы, что я должен уйти

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу в матче Лиги Чемпионов против "Наполи".

"Я ухожу в июне. Для "Барсы" настало время перемен. Перед игрой говорили, что против больших команд мы не справляемся, а посмотри на сегодняшний день...

Если бы мы проиграли "Наполи", все писали бы, что я должен уйти, и оказался бы на улице!"

Напомним, что 12 марта "Барселона" победила "Наполи" в матче Лиги чемпионов со счетом 3:1.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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