Хави: Если бы мы проиграли Наполи, все писали бы, что я должен уйти

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу в матче Лиги Чемпионов против "Наполи".

"Я ухожу в июне. Для "Барсы" настало время перемен. Перед игрой говорили, что против больших команд мы не справляемся, а посмотри на сегодняшний день...

Если бы мы проиграли "Наполи", все писали бы, что я должен уйти, и оказался бы на улице!"