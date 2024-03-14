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Последняя команда Ла Лиги объявила о смене главного тренера

Испания

Видимо, расчёт идёт уже на следующий сезон в Сегунде

Последняя команда Ла Лиги объявила о смене главного тренера

Estadio Deportivo

Новина українською

Официальная пресс-служба "Альмерии" объявила об уходе Гаиски Гаритано с должности главного тренера команды. На его место назначен 61-летний Пепе Мель.

Срок соглашения между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.

В послужном списке Меля значится работа с такими командами, как "Бетис", "Хетафе", "Лас-Пальмас", "Малага", "Депортиво" и "Вест Бромвич". Предыдущим клубом специалиста был греческий "ОФИ".

На данный момент "Альмерия" занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги. С момента начала чемпионата "красно-белые" не завоевали ни одной победы.

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Источник:
UD Almeria
Опубликовал: Александр Бураков
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