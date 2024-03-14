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Последняя команда Ла Лиги объявила о смене главного тренера
Видимо, расчёт идёт уже на следующий сезон в Сегунде
Estadio Deportivo
Официальная пресс-служба "Альмерии" объявила об уходе Гаиски Гаритано с должности главного тренера команды. На его место назначен 61-летний Пепе Мель.
Срок соглашения между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.
В послужном списке Меля значится работа с такими командами, как "Бетис", "Хетафе", "Лас-Пальмас", "Малага", "Депортиво" и "Вест Бромвич". Предыдущим клубом специалиста был греческий "ОФИ".
На данный момент "Альмерия" занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги. С момента начала чемпионата "красно-белые" не завоевали ни одной победы.
????⚪️ Welcome, ???????????????? ????????????!— UD Almería (@UDAlmeria_Eng) March 13, 2024
✍️ The coach takes charge of the team until the end of the season.#PepeMelRojiblanco pic.twitter.com/KgmCEuMSse
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