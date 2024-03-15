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Реал обратился в правоохранительные органы из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса
Болельщики некорректно вели себя на стадионе
Фото: Getty Images
Мадридский "Реал" подал жалобу в правоохранительные органы после того, как их нападающий Винисиус подвергся расистским оскорблениям.
"Реал Мадрид" подал жалобу в Генеральную прокуратуру по преступлениям ненависти и дискриминации, за расистские и ненавистнические оскорбления, направленные против нашего игрока Винисиуса Жуниора.
"Реал Мадрид" просит прокуратуру обратиться к силам безопасности с просьбой предоставить записи с камер наблюдения в обоих местах, чтобы идентифицировать лиц, совершивших такие расистские и ненавистнические оскорбления.
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"Реал Мадрид" осуждает эти жестокие нападения расизма, дискриминации и ненависти, которые, к сожалению, неоднократно происходили против нашего игрока Винисиуса Жуниора. Наш клуб продолжит работать в защиту ценностей футбола и спорта", - цитирует заявление клуба Фабрицио Романо.
Недавно Ла Лига также обратилась в испанскую прокуратуру с жалобой на болельщиков.
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