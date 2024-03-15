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Реал обратился в правоохранительные органы из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса

Испания
Обновлено

Болельщики некорректно вели себя на стадионе

Реал обратился в правоохранительные органы из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса

Фото: Getty Images

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Мадридский "Реал" подал жалобу в правоохранительные органы после того, как их нападающий Винисиус подвергся расистским оскорблениям.

"Реал Мадрид" подал жалобу в Генеральную прокуратуру по преступлениям ненависти и дискриминации, за расистские и ненавистнические оскорбления, направленные против нашего игрока Винисиуса Жуниора.

"Реал Мадрид" просит прокуратуру обратиться к силам безопасности с просьбой предоставить записи с камер наблюдения в обоих местах, чтобы идентифицировать лиц, совершивших такие расистские и ненавистнические оскорбления.

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"Реал Мадрид" осуждает эти жестокие нападения расизма, дискриминации и ненависти, которые, к сожалению, неоднократно происходили против нашего игрока Винисиуса Жуниора. Наш клуб продолжит работать в защиту ценностей футбола и спорта", - цитирует заявление клуба Фабрицио Романо.

Недавно Ла Лига также обратилась в испанскую прокуратуру с жалобой на болельщиков.

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Винисиус Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
15.03.2024 в 18:40
Зрозуміло, що будь-яке третирування людей за колір, вподобання то ЗЛОЧИН! Проте НЕ зрозуміло, чому в ЛаЛізі грає не один десяток зовсім не білих гравці, а расизм здебільшого пов'язують лише з одним? Може щось не так з цім футболістом чи беріть більше клубом?
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
15.03.2024 в 18:40
Зрозуміло, що будь-яке третирування людей за колір, вподобання то ЗЛОЧИН! Проте НЕ зрозуміло, чому в ЛаЛізі грає не один десяток зовсім не білих гравці, а расизм здебільшого пов'язують лише з одним? Може щось не так з цім футболістом чи беріть більше клубом?
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0
1
Algrab (Костопiль)
15.03.2024 в 19:04
В тебе однозначно не так щось з головою, раз ти таке плетеш...Законекть півкулі- тоді зрозумієш...довбень...
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