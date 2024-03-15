Реал обратился в правоохранительные органы из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса

Мадридский "Реал" подал жалобу в правоохранительные органы после того, как их нападающий Винисиус подвергся расистским оскорблениям.

"Реал Мадрид" подал жалобу в Генеральную прокуратуру по преступлениям ненависти и дискриминации, за расистские и ненавистнические оскорбления, направленные против нашего игрока Винисиуса Жуниора.

"Реал Мадрид" просит прокуратуру обратиться к силам безопасности с просьбой предоставить записи с камер наблюдения в обоих местах, чтобы идентифицировать лиц, совершивших такие расистские и ненавистнические оскорбления.