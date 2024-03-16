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Поддержка с родины. В защиту Винисиуса Жуниора встал президент
Президент страны и федерации футбола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Бразилии Лула да Силва и президент бразильской федерации футбола Эдналдо Родригес выразили поддержку Винисиусу Жуниору из-за расистских высказываний со стороны болельщиков.
"Мы видим, что происходит с Виннисиусом. Эти больные расисты-фанатики должны понять, что он не черный, а прежде всего человек", — приводят слова президента Бразилии EFE.
"Выражаю свою поддержку Винисиусу. Знаю, что оскорбления влияют на душевное состояние. Поэтому продолжу бороться за то, чтобы расисты были наказаны", — сказал Эднальдо Родригес.
Напомним, в матче 27-го тура чемпионата Испании "Реал Мадрид" сыграл против "Валенсии", во время матча болельщики выкрикивали расистские и ненавистнические оскорбления в сторону Винисиуса Жуниора. После этого мадридский "Реал" подал жалобу в правоохранительные органы по поводу преступлений ненависти и дискриминации.
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