Поддержка с родины. В защиту Винисиуса Жуниора встал президент

Президент Бразилии Лула да Силва и президент бразильской федерации футбола Эдналдо Родригес выразили поддержку Винисиусу Жуниору из-за расистских высказываний со стороны болельщиков.

"Мы видим, что происходит с Виннисиусом. Эти больные расисты-фанатики должны понять, что он не черный, а прежде всего человек", — приводят слова президента Бразилии EFE.

Читайте также Реал обратился в правоохранительные органы из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса

"Выражаю свою поддержку Винисиусу. Знаю, что оскорбления влияют на душевное состояние. Поэтому продолжу бороться за то, чтобы расисты были наказаны", — сказал Эднальдо Родригес.

Напомним, в матче 27-го тура чемпионата Испании "Реал Мадрид" сыграл против "Валенсии", во время матча болельщики выкрикивали расистские и ненавистнические оскорбления в сторону Винисиуса Жуниора. После этого мадридский "Реал" подал жалобу в правоохранительные органы по поводу преступлений ненависти и дискриминации.