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Поддержка с родины. В защиту Винисиуса Жуниора встал президент

Испания

Президент страны и федерации футбола

Поддержка с родины. В защиту Винисиуса Жуниора встал президент

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Бразилии Лула да Силва и президент бразильской федерации футбола Эдналдо Родригес выразили поддержку Винисиусу Жуниору из-за расистских высказываний со стороны болельщиков.

"Мы видим, что происходит с Виннисиусом. Эти больные расисты-фанатики должны понять, что он не черный, а прежде всего человек", — приводят слова президента Бразилии EFE.

Читайте такжеРеал обратился в правоохранительные органы из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса

"Выражаю свою поддержку Винисиусу. Знаю, что оскорбления влияют на душевное состояние. Поэтому продолжу бороться за то, чтобы расисты были наказаны", — сказал Эднальдо Родригес.

Напомним, в матче 27-го тура чемпионата Испании "Реал Мадрид" сыграл против "Валенсии", во время матча болельщики выкрикивали расистские и ненавистнические оскорбления в сторону Винисиуса Жуниора. После этого мадридский "Реал" подал жалобу в правоохранительные органы по поводу преступлений ненависти и дискриминации.

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Бразилия Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
EFE
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.03.2024 в 09:25
Він не чорний ( не гріх нині ?) , він людина ... Дивне порівняння , на кшталт : він не розумний , він в магазин . Трохи підсаіпалі зі своїм афроамериканським кольром .
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Комментарии 1
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.03.2024 в 09:25
Він не чорний ( не гріх нині ?) , він людина ... Дивне порівняння , на кшталт : він не розумний , він в магазин . Трохи підсаіпалі зі своїм афроамериканським кольром .
Ответить
0
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