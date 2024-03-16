Предголевой пас, 2 сейва и 2 пропущенных. Известны оценки Лунина за матч с Осасуной

В 29-м туре Ла Лиги "Реал" на выезде одолел "Осасуну" (2:4). Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл полный поединок за "сливочных".

В этом матче Андрей совершил 2 сейва, столько же пропустил голов, отдал 69% точных передач (одна из которых стала предголевой), а также выполнил 5 удачных лонгболов из 13-ти попыток. Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили голкиперу высокие оценки - 6,9 и 7,0 соответственно.

В текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 23 матча. Сегодня украинец сыграл 11-ю игру подряд.