Вильярреал – Валенсия: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В рамках 29 тура Ла Лиги "Вильярреал" встретится с "Валенсией". Команды находятся в середине турнирной таблицы, а разрыв между ними составляет всего пять очков. Любой результат может изменить положения коллективов.

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Чемпионат Испании, 29 тур

17 марта, 17:15. "Эстадио да ла Керамика" (Вильярреал)

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