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Вильярреал – Валенсия: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Борьба середняков Примеры
Фото: Getty Images
В рамках 29 тура Ла Лиги "Вильярреал" встретится с "Валенсией". Команды находятся в середине турнирной таблицы, а разрыв между ними составляет всего пять очков. Любой результат может изменить положения коллективов.
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Чемпионат Испании, 29 тур
17 марта, 17:15. "Эстадио да ла Керамика" (Вильярреал)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
Трансляція матчу Вільярреал - ВаленсіяСмотреть трансляцию
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