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Атлетико – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Битва за Лигу чемпионов, поединок за шесть очков

Атлетико – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В последние сезоны "Атлетико" и "Барселона" всегда были конкурентами. Однако если раньше они боролись за чемпионство, то сейчас – за зону Лиги чемпионов. В частности это касается "матрасников", ведь они по состоянию на данный момент выпали из топ-4. В то же время "блауграна" имеет возможность воспользоваться ошибкой "Жироны" и выскочить на второе место.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Чемпионат Испании, 29 тур

17 марта, 22:00. "Метрополитано" (Мадрид)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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