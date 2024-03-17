Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Битва за Лигу чемпионов, поединок за шесть очков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В последние сезоны "Атлетико" и "Барселона" всегда были конкурентами. Однако если раньше они боролись за чемпионство, то сейчас – за зону Лиги чемпионов. В частности это касается "матрасников", ведь они по состоянию на данный момент выпали из топ-4. В то же время "блауграна" имеет возможность воспользоваться ошибкой "Жироны" и выскочить на второе место.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
Чемпионат Испании, 29 тур
17 марта, 22:00. "Метрополитано" (Мадрид)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Популярное сейчас
- Василий Кравец – о стычке: Человек из Оболони пришел пьяный и начал что-то рассказывать
- Хесус Хиль - мошенник, покоривший Испанию. Он вел телешоу в джакузи, совещался с конем и подарил Реалу Рауля
- Лунин с Реалом побеждает, Довбик снова без голов, падение Полесья и крах Металлиста 1925. Главные новости за 16-е марта
- Предголевой пас, 2 сейва и 2 пропущенных. Известны оценки Лунина за матч с Осасуной
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО