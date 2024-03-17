Атлетико – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В последние сезоны "Атлетико" и "Барселона" всегда были конкурентами. Однако если раньше они боролись за чемпионство, то сейчас – за зону Лиги чемпионов. В частности это касается "матрасников", ведь они по состоянию на данный момент выпали из топ-4. В то же время "блауграна" имеет возможность воспользоваться ошибкой "Жироны" и выскочить на второе место.

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Чемпионат Испании, 29 тур

17 марта, 22:00. "Метрополитано" (Мадрид)

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