Примера. Вильярреал — Валенсия 1:0. Яремчук не помог против Желтой Субмарины

"Вильярреал" в Дерби Валенсии обыграл главную команду области за счет лучшей реализации моментов.

Так-то игра получилась равной, ни у кого не было решающего преимущества. "Подводники" больше владели мячом, но контратаки "Лос Чес" тоже были острыми.

В первом тайме героем стал вратарь "Валенсии" Мамардашвили — он нейтрализовал тройной шанс "Вильярреала" на старте, а затем вообще отбил пенальти от Алекса Баэны. В то же время у противоположных ворот Уго Дуро не реализовал выход сам на сам, а Серхи Канос плохо пробил с 10-ти метров.

Второй тайм? В принципе то же самое. С одной стороны, удар Комесаньи, с другой — Озкачара.

23 year old Giorgi Mamardashvili saves Alex Baena’s penalty ???????????? pic.twitter.com/pCn1kf78iM — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 17, 2024

Разницу сделал случай, а точнее суматоха после подачи углового, которой воспользовался рослый Хорхе Куэнка и поразил уже пустые ворота.

Этот гол, собственно, все и решил, ведь прибавить "Валенсия" не смогла — не хватило качества в последней трети. Наш Роман Яремчук заметно выпадал и его лучшее действие — это заработанная для Куэнки желтая. Почти сразу после нее украинца и поменяли.

В таблице победа подняла "Вильярреал" на 9-е место с 38 очками. У "Валенсии" 40 баллов и 8-я позиция.

29-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Куэнка, 54

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Москера, Манди, Куэнка (Ромеро, 68) — Траоре (Капу, 76), Комесанья, Коклен (Парехо, 46), Баэна (Моралес, 84) — Гедеш (Жерар Морено, 68), Серлот

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье (Васкес, 71), Москера, Озкачар, Гайя (Коррея, 40) — Диего Лопес, Герра (Алмейда, 82), Пепелу, Канос (Питер Федерико, 46) — Яремчук (Фран Перес, 71), Дуро

Предупреждения: Фемения, 12, Коклен, 35, Баэна, 41, Куэнка, 52, Манди, 70 — Гайя, 36